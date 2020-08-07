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كُتّاب وآراء
أزمة صحية تنهي حياة زبون "طاكسي" بالدشيرة
لقي زبون سيارة أجرة صغيرة بالدشيرة الجهادية مصرعه، الجمعة، وذلك في طريقه إلى المستشفى، الذي نقل إليه بعد أزمة صحية مباغتة ألمت به إثر خلاف بينه وبين السائق.
ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن خلافا، تجهل أسبابه، نشب بين سائق سيارة الأجرة والمفارق للحياة، الذي يتحدر من جماعة آيت ملول، تحول إلى مشادة في شارع محمد الخامس بالدشيرة الجهادية، قبل أن يسقط الزبون مغمى عليه.
وفور علمها بالواقعة، انتقلت المصالح الأمنية إلى مكانها، حيث عملت على توجيه الزبون إلى المستشفى، قبل أن يفارق الحياة، ليتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
او ربما الزبون عنده مرض مزمن....السكري مثلا....
المهم الله يرحمه....وسائق الطاكسي الله ايفرج اعليه...
الموت تأتي بغتة لهذا يجب علينا التحلي بالصبر