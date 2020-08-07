24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0406:4113:3817:1620:2621:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لندن تدعو باريس إلى "اعتراض قوارب المهاجرين" (5.00)

  2. "تشديد المراقبة" يعود إلى المغرب .. إغلاق المقاهي ومراقبة التنقّلات‬ (5.00)

  3. "التزوير وانتحال هويّة" يورّطان شخصين في برشيد (5.00)

  4. أفلام العالم في زمن منصة "نتفليكس".. متعة الناقد ومحنة الرقيب (3.33)

  5. إنجاح الأمازيغية يمر بطرد الفرنسية من المغرب (2.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | أزمة صحية تنهي حياة زبون "طاكسي" بالدشيرة‬

أزمة صحية تنهي حياة زبون "طاكسي" بالدشيرة‬

أزمة صحية تنهي حياة زبون "طاكسي" بالدشيرة‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 07 غشت 2020 - 18:40

لقي زبون سيارة أجرة صغيرة بالدشيرة الجهادية مصرعه، الجمعة، وذلك في طريقه إلى المستشفى، الذي نقل إليه بعد أزمة صحية مباغتة ألمت به إثر خلاف بينه وبين السائق.

ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس فإن خلافا، تجهل أسبابه، نشب بين سائق سيارة الأجرة والمفارق للحياة، الذي يتحدر من جماعة آيت ملول، تحول إلى مشادة في شارع محمد الخامس بالدشيرة الجهادية، قبل أن يسقط الزبون مغمى عليه.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت المصالح الأمنية إلى مكانها، حيث عملت على توجيه الزبون إلى المستشفى، قبل أن يفارق الحياة، ليتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - عقلاني الجمعة 07 غشت 2020 - 18:46
وجب على السلطات تغيير اسم هذه المدينة إلى الدشيرة فقط، ديك الجهادية بحال ايلا جالسين في الرقة ولا حلب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
67
2 - aklani الجمعة 07 غشت 2020 - 19:01
الجهادية : كلمة عربية تعني الجهاد ويقصد بها هنا عملية "التويزة" الجهاد أو ساقية الجهاد التي تم حفرها ومدها بطريقة جماعية وتطوعية من الشمال الشرقي لواد سوس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
3 - مسلم الجمعة 07 غشت 2020 - 19:04
إسم غريب لهذه المدينة.....باقي هير ديرو شي مدينة سميتها القتالية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
4 - العلوي الصحراوي الجمعة 07 غشت 2020 - 19:07
ان لله وانا اليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت، يبدو أن الفقيد يشكو من مرض مزمن، رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
5 - كناني حسن الجمعة 07 غشت 2020 - 19:10
انا لله وانا اليه راجعون....والله يمكن نقاش عادي تطور الى حاد....اما بسبب عدم تشغيل العداد....او السائق نهج طريق به مسافة اطول....او زيادة لم يتقبلها الزبون....لذا وجب على كل شخص عاقل ان يتجنب هذه الصراعات الفارغة...والتي تسبب احيانا مثل هذه الكارتة
او ربما الزبون عنده مرض مزمن....السكري مثلا....
المهم الله يرحمه....وسائق الطاكسي الله ايفرج اعليه...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
6 - الى تعليق 1 الجمعة 07 غشت 2020 - 19:13
الجهادية : يقصد بها هنا عملية "التويزة" التي تم اعتمادها لشق targa الجهاد (ساقية الجهاد) التي تم حفرها ومدها بطريقة جماعية وتطوعية من الشمال الشرقي لواد سوس (منطقة آيت ملول ) على الضفة اليمنى لواد سوس باتجاه الغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
7 - Khaldoun الجمعة 07 غشت 2020 - 19:24
الله يرحمه ويوسع مدخله
الموت تأتي بغتة لهذا يجب علينا التحلي بالصبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
8 - rachida الجمعة 07 غشت 2020 - 19:43
السلام عليكم.سبحان الله المقال ذكر موت زبون وسط طاكسي وعوض الترحم عليه والدعوة له بالرحمة كما أمرنا الإسلام بعض المعلقين تغاضو على هذا الشيء ولم يروا في المقال الا إسم الدشيرة الجهادية وغاضهم هذا الإسم كأنهم يحملونه فوق أكتافهم.سبحان الله هذا هو الترحم والتازر والتضامن لي صدعونا به بلي كاين فالمغاربة.العجب هذا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
67
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.