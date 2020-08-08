24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:04
|06:41
|13:38
|17:16
|20:26
|21:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نفوق أسماك يسائل جهود محاربة التلوث بالفنيدق
- أفلام العالم في زمن منصة "نتفليكس".. متعة الناقد ومحنة الرقيب
- أمن قرية ابا محمد يفكك عصابة لسرقة الهواتف
- مليلية ترصد 3 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19"
- لجنة اليقظة تغلق الحدائق والمنتزهات بمراكش
"تشديد المراقبة" يعود إلى المغرب .. إغلاق المقاهي ومراقبة التنقّلات (5.00)
أفلام العالم في زمن منصة "نتفليكس".. متعة الناقد ومحنة الرقيب (3.33)
- المغرب يسجل 1345 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (188)
- وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر .. الحالة الوبائية تتفاقم في المغرب - (122)
- أخصائي يصف الحالة الوبائية في المغرب بالخطيرة ويتوقع "الأسوأ" - (95)
- قانون جديد يُشدد الخناق على "مافيات الصيد البحري" في المغرب - (76)
- سلوكات اجتماعية "متهورة" تتحدى آلاف "إصابات كورونا" بالمغرب - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"التزوير وانتحال هويّة" يورّطان شخصين في برشيد
أفادت مصادر هسبريبس بأن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد، بتنسيق مع نظيرتها بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، وضعت أمس شخصين يبلغان من العمر 42 و49 سنة تحت تدبير الحراسة النظرية للاستماع إليهما في انتظار عرضهما على ممثل الحق العام؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال هوية والتصرف في ملك الغير.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه الرئيسي كان قد استعمل وثيقة تعريفية مزوّرة، في محاولة لإبرام عقد بيع عقار فلاحي في ملك الغير؛ وهو ما استدعى فتح بحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه وشريكه وتوقيفهما وفق تعليمات النيابة العامة المختصة.
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزلي المشتبه فيهما بالحي الحسني بمدينة الدار البيضاء عن حجز جهاز للنسخ والطبع وأربعة أختام مزورة تخصّ مؤسسات عمومية ووثائق عقارية ووثائق تعريفية مزورة، فضلا عن شيكات وثلاث بطائق بنكية في اسم الغير ومبلغ مالي قدره 123 ألفا و500 درهم وسيارة خفيفة ومجوهرات وساعات يدوية يشتبه في كونها من متحصلات نشاط محظور.