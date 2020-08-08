"التزوير وانتحال هويّة" يورّطان شخصين في برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أفادت مصادر هسبريبس بأن عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة برشيد، بتنسيق مع نظيرتها بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، وضعت أمس شخصين يبلغان من العمر 42 و49 سنة تحت تدبير الحراسة النظرية للاستماع إليهما في انتظار عرضهما على ممثل الحق العام؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال هوية والتصرف في ملك الغير.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتبه فيه الرئيسي كان قد استعمل وثيقة تعريفية مزوّرة، في محاولة لإبرام عقد بيع عقار فلاحي في ملك الغير؛ وهو ما استدعى فتح بحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه وشريكه وتوقيفهما وفق تعليمات النيابة العامة المختصة.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزلي المشتبه فيهما بالحي الحسني بمدينة الدار البيضاء عن حجز جهاز للنسخ والطبع وأربعة أختام مزورة تخصّ مؤسسات عمومية ووثائق عقارية ووثائق تعريفية مزورة، فضلا عن شيكات وثلاث بطائق بنكية في اسم الغير ومبلغ مالي قدره 123 ألفا و500 درهم وسيارة خفيفة ومجوهرات وساعات يدوية يشتبه في كونها من متحصلات نشاط محظور.