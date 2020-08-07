الاعتداء على ابنة الزوج يورّط امرأة بمدينة مكناس

هسبريس من الرباط

فتحت فرقة الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، الجمعة، بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى امرأة تبلغ من العمر 27 سنة، يشتبه في تورطها في تعريض ابنة زوجها القاصر للضرب والجرح، والتسبب في حروق عمدية في جسدها.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن مصالح الأمن كانت قد توصلت بشكاية من والد الطفلة البالغة من العمر ست سنوات، بعد معاينته لآثار حروق في جسد الضحية وفي أعضائها التناسلية؛ وهو ما استدعى إخضاعها للخبرة الطبية وفتح بحث تمهيدي في مواجهة زوجة والدها المشتكى بها.

وأضاف البلاغ ذاته أنه جرى إيداع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، للكشف عن خلفيات وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية؛ بينما تمّ الاحتفاظ بالضحية القاصر بالمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.