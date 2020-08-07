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الرئيسية | حوادث | الاعتداء على ابنة الزوج يورّط امرأة بمدينة مكناس

الاعتداء على ابنة الزوج يورّط امرأة بمدينة مكناس

الاعتداء على ابنة الزوج يورّط امرأة بمدينة مكناس
هسبريس من الرباط
الجمعة 07 غشت 2020 - 20:15

فتحت فرقة الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، الجمعة، بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى امرأة تبلغ من العمر 27 سنة، يشتبه في تورطها في تعريض ابنة زوجها القاصر للضرب والجرح، والتسبب في حروق عمدية في جسدها.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن مصالح الأمن كانت قد توصلت بشكاية من والد الطفلة البالغة من العمر ست سنوات، بعد معاينته لآثار حروق في جسد الضحية وفي أعضائها التناسلية؛ وهو ما استدعى إخضاعها للخبرة الطبية وفتح بحث تمهيدي في مواجهة زوجة والدها المشتكى بها.

وأضاف البلاغ ذاته أنه جرى إيداع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، للكشف عن خلفيات وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية؛ بينما تمّ الاحتفاظ بالضحية القاصر بالمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - Spartacus الجمعة 07 غشت 2020 - 20:26
اللهم إن هذا لمنكر التعذيب بالنار من أبشع الجرائم ولاسيما في حق الأطفال ربنا لا تؤاخذنا بما بما فعل السفهاء منا.
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317
2 - salmaa الجمعة 07 غشت 2020 - 20:32
لاحول ولاقوة الا بالله هادشي وحشية زوجة اب تقثل واخرى تحرق للاسف كامرءة يحز في نفسي هذا كيطلبو الزواج وبلاشرط وملي يتزوجو الاطفال والبرائة كتاكل الدق نصيحة لاي رجل بغى يتزوج وعندو ولادو من مرا اخرى يكثب التزام او تعهد من الزوجة الجديدة بعدم الحاق الضرر باطفاله للاسف هذا يحز فالنفس وفالاخير تيقولو مريضات نفسيا وعقليا يبقاو بلازراج ومايعدبو البراءة مادارت والو كنخاصمو ونصحو ونعاقبو ولكن ماشي هذي هي الثربية هذا راه العذاب والعقاب باركا عليهم غير هم فراق واليديهم سواء حيين او مييثين
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220
3 - معلقة الجمعة 07 غشت 2020 - 20:33
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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128
4 - يوسف الجمعة 07 غشت 2020 - 20:33
كاينين شي ناس تاخصهوم مستشفى الأمراض العقلية ماشي الزواج
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145
5 - Youssef الجمعة 07 غشت 2020 - 20:35
يجب إتخاذ أقصى العقوبات في حق هده المجرمة.
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178
6 - lamia الجمعة 07 غشت 2020 - 20:37
لاحول ولا قوة الا بالله ما فهمت هاد النوع من الناس اشمن طينة وقسوحية القلب الله .... حسبنا الله
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96
7 - ياسين الجمعة 07 غشت 2020 - 20:38
ماهذا اين الانسانية في الناس لاحول ولاقوة الابالله يرمز للمرأة على انها منبع الرحمة والحنان والان هناك نساء لا يملكن حتى ذرة من الرحمة بل هناك رجال احن واشفق من بعض النساء .
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94
8 - محمد الزموري الجمعة 07 غشت 2020 - 20:38
نعيش في زمن أصبح فيه المستحيل في خبر كان من العار أن تقدم هذه السيدة على هذا الفعل الشنيع والمشين طفلة في السادسة من عمرها تحتاج إلى حنانانها والترببة الحسنة وستعتبرها أكثر من أمها وهذا موجود في مجتمعنا وجزاءها من عند الله أكبر 'الضرب والحرق في الأماكن الحساسة ماذنبها إنها فعلا قمة السادية .
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71
9 - مغربية الجمعة 07 غشت 2020 - 20:46
ولاش تزوجتي به اصلا و هو عندو بنت؟ مجرمة ديري الخير و حسبي ديك البنية بحال الى بنتك ماعرفتيش فاش كاين الخير ما قديتيش على مسؤوليتها طلقي و خليه هو و بنتو بسلام و مريضنا ماعند باس
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120
10 - لا اله الا الله الجمعة 07 غشت 2020 - 20:46
كيف يمكن ان يرفع الله عنا هذا الوباء في ظل هذه الجرائم ان التوبة بعيدة المنال على مثل هذا القوم نطلب اقصى العقوبة حسبي الله ونعم الوكيل.
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79
11 - من ضحايا زوجة الاب الجمعة 07 غشت 2020 - 20:47
حسبنا الله ونعم الوكيل فيها ولا حول ولا قوة إلا بالله نطالب برجوع تنفيد حكم الاعدام في حق المجرمين واحكام رادعة لمثل هذه المجرمة الماذا دائما زوجة الاب تكون شيطان في صفت انسان سؤال حيرني ماذا يستفدون من معناتنا نحنا ابناء الزوج ماذنبنا ان كنا ايتام الا يكفي حرقة فقدان الام حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم
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83
12 - الاسرة الجمعة 07 غشت 2020 - 20:51
قبل التفكير في الطلاق تذكروا ايها الأزواج و الزوجات أن الضحية الاولى هي فلذة كبدكم ، زوجة الأب او زوج الام لن يحل محل الأب او الأم الحقيقي، حافظوا على أسرتكم لا للعنف او الخيانة احترموا بعضكم البعض و اتركوا الخلافات السخيفة من اجل ابنائكم
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77
13 - MOUISSA الجمعة 07 غشت 2020 - 20:53
بعد جريمة مراكش و إنتقام طليقة من زوجها السابق بقتل أبناگه جا الدور على مدينة مكناس و إنتقام زوجة من جوزها بحرق إبنته في مناطق حساسة من جسدها
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35
14 - من قراء هيسبربس الجمعة 07 غشت 2020 - 20:54
نبقاو نحن داءما نسمع مثل هذه الاخبار الى متى تصبح العقوبات الصارمة في مثل هذه الجراءم,والله العظيم الى مابدلناش قوانينا راه غدين نبقاو نسمعو نفس الجراءم كل يوم حتل يرث الله الارض ومن عليها
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29
15 - البجعدي الجمعة 07 غشت 2020 - 20:54
أكبر مصيبة في هذا المجتمع "الزواج " المرأة همها الوحيد الحالة المادية للزوج و الرجل جمال البنت همه الوحيد الجنس وسيييير فوكها أنت !!! طلاق و شعوذة و عنف للفظي و جسدي وعنف ضد الأطفال و خيانة ووووو گالو باك طاح گالو من الخيمة خرج مايل !!! أغلبية المغاربة يبحثون عن المال والجنس !!!! شعب ذكي تبارك الله
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34
16 - عرشان الجمعة 07 غشت 2020 - 20:56
والله العظيم ورب العرش الك بم يشهد على ما أقول
أنني من طينة البشر المتعصب والغاضب وفاقد السيطره على اعصابي في بعض الأحيان إلا أنني أصبح ضعيفا لما اسمع مثل هاته الأخبار. ماذنب الطفلة الا يكفيكي انها لها أم تحت التراب. الا تخافين من دمعة اليتيمة إذا سقطة. اتشعرين بالنوم لما تقومين بهاته الأفعال الإجرامية في حق بريئة لا تتذكر وجه أمها ولازالة تبتهج وتفرح بمجرد رؤيتها لدمية او لعبة
والله لو كان القرار بين يدي لأسقطت كل تلك الحقوق التي أصبحة تتغنى بها المرأة ولجعلتكم في عصر الجاهلية.
الحقوق للأدميات وليس لأمثالك يا من تعبرين وتعكسين صورة بيئتك التي كبرتي فيها
حسبيا الله فيكي الى يوم البعث ويوم السراط ويم الحشر
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33
17 - بنت الرباط الجمعة 07 غشت 2020 - 20:58
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم. حرام عليها تعذب طفلة صغيرة ماعندها ذنب. وافقات على الزواج من رجل لديه طفلة منذ البداية فعليها الالتزام بما وافقت عليه. ماشي الاب يخطئ والبنت تدفع الثمن. وخلاص ايلا الزوج حرم الأم من بنتها وجابها لزوجة الاب فعقابه منعه من ابنته واعادتها لأمها او اقارب امها يحنو فيها ...
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21
18 - medmod الجمعة 07 غشت 2020 - 20:59
اين وصية الله جل جلاله عن اليتيم حين قال ( واما اليتيم فلا تقهر. . )
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36
19 - Bouchaib الجمعة 07 غشت 2020 - 21:07
Le père est aussi responsable au même degre
. que sa femme
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-11
20 - naimar الجمعة 07 غشت 2020 - 21:15
من عنده أولاد من زوجة سابقة في هذا الوقت لايتزوج إن تزوج يدفع بأولاده إلى التهلكة لأن الرحمة في القلوب ماتت
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37
21 - hanane casa حلمي زيارة اروبا الجمعة 07 غشت 2020 - 21:16
لا استطيع ان ادوس صرصار او حتى نملة على الارض ،فكيف لهذه المرأة أدية طفلة لا حول لها ولاقوة كيف استطاعت ان تحرق جسدها الصغير سبحان الله
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19
22 - جريء الجمعة 07 غشت 2020 - 21:28
احيي الزوج الذي ابلغ النيابة العامة، و يجب معاقبة هاته الزوجة على افعالها المشينة،
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23
23 - ابواسيل الجمعة 07 غشت 2020 - 21:36
حسبنا الله ونعم الوكيل !!! حين ترتكب الجريمة و بجهالة !!!! هده المجرمة : هل عندها حس إنساني !!!! فالدولة حاربت الجهل و الأمية لعقود لكن امام هده الواقعة فما زالا ينخران جسم الامة !!!! فهدا البشر قد يفتح لنفسة و بنفسه أبواب الجحيم و يحرم الرحمة عليه !!!!! لعل القضاء ينصف الضحية ؟؟؟!!!!!
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9
24 - أخر معلق الجمعة 07 غشت 2020 - 21:37
اللهم منكر شي يقتل ولاد زوح شي يحرق بنت الزوج و اصلا علاش كتزوجوا بالراجل عندو ولادوا و تكرفسوا عليهم عقلية مخمجة و شيطانية
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20
25 - سعيد الجمعة 07 غشت 2020 - 21:42
جرائم النساء كثرات في جميع بلدان العالم.. المشكل في القضاء المنحاز لمتصدرش احكام قاسية.. المرأة مثلها مثل الرجل امام القانون كلنا سواسية
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19
26 - مجلوق فنيويورك الجمعة 07 غشت 2020 - 22:04
بنت عندها 6 سنين كون كانت هاد المجرمة لي دارت هاد الفعلة هنا فامريكا كون حكمو عليها ب 20 سنة على الاقل. مايزكلوهاش.
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13
27 - متخوف من الزواج الجمعة 07 غشت 2020 - 22:17
لا حول ولا قوة الا بالله ...قبل بضعة ايام زوجة أب قتلات طفلين بريئين ...ام قتلات ولاده ام أخرى لاحت أبناءه من طابق الخامس في مصر زوجة قتلت زوجها من أجل عشيقها في الأردن 7 نساء قتلوا الأزواج تاعهم هاد شي بزاف ...النساء ولاو باغين من الرجل غير الفلوس من بعد اخونوه ولا اقتلوا ليه الأبناء ديالوا ولا اقتلوه هو ...بغين القضاء اصدر احكام قاسية حيت هاد شي كثر بزاف .
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9
28 - للرد عل الأخت 2 salma الجمعة 07 غشت 2020 - 22:19
للأسف عندك الصح!
و اهتدت والدي لم يتزوج بعد وفاة الوالدة رحمها الله لانه لما كان يتيمًا عاش يئسا حزينًا و رأي بطش زوجة من رباه صغيرا و لذالك رفض ان يتزوج لانه لم يقبل ان يتعذب أطفاله كما هو تعذب . الزوجات المغربيات و العربيات عامة لا يردون أطفال يتامى و إذا قبلن بالزواج فهن ينتقمون من الأطفال الأبرياء .

يا أمة الجهل الم تقرؤون من قال الله عز و جل :

فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.

17. {كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ}.. [الفجر : 17]. 18. {يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ}.. [البلد : 15]. 19. {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى}.. [الضحى : 6]. 20. {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ}.. [الضحى : 9]. 21. {فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ}.. [الماعون : 2].

صدق الله العظيم
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11
29 - علاش.. الجمعة 07 غشت 2020 - 22:25
بنت عمرها ست سنوات و تتعرض لمثل هذ الافعال الاجرامية ...علاش ما ذا فعلت لك هذه المسكينة .. انا ابنتي عمرها ست سنوات و كل من في سنها ، لا يعرفون الا اللعب و المرح .. البراءة بعينها ... لا حولا و لا قوة الا بالله..
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12
30 - بنعبدالسلام الجمعة 07 غشت 2020 - 22:40
إذا اعتدى أحد الزوجين على أبناء أحدهما من شريك(ة) آخر فيجب أن يُعْتٓبر ذلك اعتداء على يتيم. ومن تم يجب على الدولة أن تنصب نفسها مطالبة بالحق المدني وخصما للمعتدي. كما يجب أن تنزل أقصى العقوبات على هذا الأخير باعتباره خائنا للأمانة التي من المفروض أن يكون هو من يصونها عوض أن يعتدي عليها.
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10
31 - حلا الجمعة 07 غشت 2020 - 22:53
في نفس المدينة أعايش حالة طفلة تيتمت في عامها الثاني.وتزوج والدها بزوجة ثانية.الطفلة تناديها ماما وأنجبت لها أخوين اثنين.من يشاهد معاملة الزوجة لربيبتها الصغيرة يحسبها ابنتها من لحمها ودمها.الطفلة الآن بعمر الخامسة وعدة شهور وتعيش حياتها بلانقص.ليست كل النساء شياطين.هناك من يخشين ربهن وقلوبهن مملوءة إنسانية ورحمة بأطفال صغار لاحول لهم ولاقوة.
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21
32 - الضحايا المنسيين الجمعة 07 غشت 2020 - 23:18
يوجد هناك عدد كبير من الاطفال ضحايا العنف داخل الزواج الذي يوجد فيه ابناء سواء للمرءة او الرجل ,ويعيشون في الجحيم ولا احد يهتم بهم وبالاخص اذا كان احد الزوجين الذي له ابناء من زواج ءاخر ضعيف الشخصية لا يستطيع/تستطيع الدفاع عن ابناءه/ ابناءها
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6
33 - صبرينا الجمعة 07 غشت 2020 - 23:53
مجرمة الله ياخذ فيها الحق ، احذرو هذا الجيل انه بذون مبادئ ولا أحاسيس تقريبا كلهم يرتدون أقنعة قبل الوصول لحاجتهم كثرة لفشوش تعطي انسان قاسي القلب وما فيه خير
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12
34 - HIMMI السبت 08 غشت 2020 - 03:11
بعد جريمة مراكش و هذه بمكناس، هذا هو الوقت المناسب لإنزال أشد العقوبات فيما يخص هاتين المتهمين لتكونا عبرة لكل من خولت له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال ولاستقلالية القضاء واسع النضر... ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا و حسبي الله و نعم الوكيل.
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2
35 - تعقيب على تعليق ابوسيل السبت 08 غشت 2020 - 08:15
تعليق" أبوسيل" مع احترام رأيك قلت ان الدولة حاربت الأمية والجهل وأنا أقول لك لما عشنا عصر الأمية والجهل ما كنا نسمع قط بمثل هذه الجرائم الشنعاء .
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3
36 - ملاحظ السبت 08 غشت 2020 - 10:14
للأسف الرجال ما بقاوش كيختاروا الزوجة المناسبة. الكل اصبح يقع في فخ الماكياج و المظهر الخارجي، يختار المرأة للتباهي بها امام الناس و ينسى الاهتمام بالعقل و الاخلاق. لم يعد أحد يسأل عن سمعة العروسة و العريس قبل الزواج للتأكد من أخلاقه. و اصبح الزواج مثل المصيدة تلتقط الضحية في رمشة عين.
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4
37 - satimo السبت 08 غشت 2020 - 11:08
في نضري لا يتزوج رجل على أبناءهم حتى يكبروا فيضحي من اجل اولاده
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2
38 - حلا السبت 08 غشت 2020 - 12:49
في مجتمعنا المغربي،عندما يتوفى الزوج تكون الأم الحضن الدافئ الآمن الذي يعوض أطفالها غياب الأب.ونادرا ما تتزوج أرملة وتدخل على أبنائها زوج أم.عكس الرجل ما إن يترمل ويفقد زوجته حتى يبادر بالزواج بل يبحث عن العروس في العزاء.قلة من الرجال يأبون الزواج وإحضار زوجة أب للابناء.فعلا اليتيم هو من ماتت أمه وليس من مات أبوه.هذا ما جاء في قطعة أزنزارن عبد الهادي في سبعينيات القرن الماضي تحت عنوان إمي حنا
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