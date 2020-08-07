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كُتّاب وآراء
الاعتداء على ابنة الزوج يورّط امرأة بمدينة مكناس
فتحت فرقة الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، الجمعة، بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى امرأة تبلغ من العمر 27 سنة، يشتبه في تورطها في تعريض ابنة زوجها القاصر للضرب والجرح، والتسبب في حروق عمدية في جسدها.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن مصالح الأمن كانت قد توصلت بشكاية من والد الطفلة البالغة من العمر ست سنوات، بعد معاينته لآثار حروق في جسد الضحية وفي أعضائها التناسلية؛ وهو ما استدعى إخضاعها للخبرة الطبية وفتح بحث تمهيدي في مواجهة زوجة والدها المشتكى بها.
وأضاف البلاغ ذاته أنه جرى إيداع المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، للكشف عن خلفيات وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية؛ بينما تمّ الاحتفاظ بالضحية القاصر بالمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
أنني من طينة البشر المتعصب والغاضب وفاقد السيطره على اعصابي في بعض الأحيان إلا أنني أصبح ضعيفا لما اسمع مثل هاته الأخبار. ماذنب الطفلة الا يكفيكي انها لها أم تحت التراب. الا تخافين من دمعة اليتيمة إذا سقطة. اتشعرين بالنوم لما تقومين بهاته الأفعال الإجرامية في حق بريئة لا تتذكر وجه أمها ولازالة تبتهج وتفرح بمجرد رؤيتها لدمية او لعبة
والله لو كان القرار بين يدي لأسقطت كل تلك الحقوق التي أصبحة تتغنى بها المرأة ولجعلتكم في عصر الجاهلية.
الحقوق للأدميات وليس لأمثالك يا من تعبرين وتعكسين صورة بيئتك التي كبرتي فيها
حسبيا الله فيكي الى يوم البعث ويوم السراط ويم الحشر
. que sa femme
و اهتدت والدي لم يتزوج بعد وفاة الوالدة رحمها الله لانه لما كان يتيمًا عاش يئسا حزينًا و رأي بطش زوجة من رباه صغيرا و لذالك رفض ان يتزوج لانه لم يقبل ان يتعذب أطفاله كما هو تعذب . الزوجات المغربيات و العربيات عامة لا يردون أطفال يتامى و إذا قبلن بالزواج فهن ينتقمون من الأطفال الأبرياء .
يا أمة الجهل الم تقرؤون من قال الله عز و جل :
فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاء اللّهُ لأعْنَتَكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.
17. {كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ}.. [الفجر : 17]. 18. {يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ}.. [البلد : 15]. 19. {أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى}.. [الضحى : 6]. 20. {فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ}.. [الضحى : 9]. 21. {فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ}.. [الماعون : 2].
صدق الله العظيم