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الرئيسية | حوادث | ﻿السرقة تسقط ثلاثة أشخاص في يد أمن مراكش

﻿السرقة تسقط ثلاثة أشخاص في يد أمن مراكش

﻿السرقة تسقط ثلاثة أشخاص في يد أمن مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 08 غشت 2020 - 10:36

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، الجمعة، ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح المفضي إلى الموت وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.

وكانت الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية المنجزة في جريمة قتل أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، الذي سرق حقيبة يدوية باستعمال العنف في حق امرأة بحي المحاميد، بتاريخ 28 يوليوز المنصرم، متسببا في وفاتها جراء الجروح التي لحقتها.

وعلى إثر ذلك، جرى توقيف الشخص المعني، إلى جانب شخصين آخرين كانا يتوليان تصريف متحصلات نشاط المشتبه فيه الرئيسي بكل من مدينتي مراكش والدار البيضاء.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 52 هاتفا محمولا ومجموعة كبيرة من الحقائب والمحافظ اليدوية النسوية وساعات يدوية ومجوهرات ومواد تجميل وعطور ومفاتيح ونظارات شمسية ومبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية، متحصلة من عمليات السرقة بالخطف.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و32 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الأشخاص الثلاثة المعنيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - malouk السبت 08 غشت 2020 - 10:45
هذا الجهد والمجهود يحسب للسلطات وشكرا جزيلا لكتحميونا منهم واخا كتسرى فينا ولكن كنحمدو الله حيث كتجي وقت الحملة وكيتشدو ولكن للاسف واخا تشدو ملي كيدخلو لسجن كيخرج صحيح حلوف بالدرجة وكيدير اكثر فحبذا لو تتحدو مع اثحاب السجون والقضاء لي تشد وهو اصلا مجرم سابق يسني على تعهد او التزام باش مرة اخرى ايلى تشد اما عقوبة مضاعفة او حبس انفرادي او مايزوروه اهله مدة العقوبة بالدارجا تقيدوه باش يخاف لعل وعسى يقللو شوي ولاو احسن من لي عندو شهرية طغاو
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21
2 - youssef السبت 08 غشت 2020 - 10:54
في رأيي ينبغي التشهير بهم حتى يعرفهم الناس و يصبحوا عبرة لكل من حاول إيذاء الناس. العقوبة هي يعرفونك الناس شفار.
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46
3 - انوار تمارة السبت 08 غشت 2020 - 11:02
تحية خالصة لرجال الأمن الذين يعملون بإخلاص وتفاني، من أجل استتباب نعمة الأمن والطمأنينة بين عامة المواطنين، والحد من كل انواع الجرائم
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25
4 - هشام السبت 08 غشت 2020 - 11:32
باين ليا غير فراشة ديال الخردة في قريعة. أما شفارة ديال بصاح مطلوقين
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-15
5 - العدالة السبت 08 غشت 2020 - 11:34
تحية وإحترام لرجال الأمن الذين يخاطرون بحياتهم من أجل القبض على المجرمين ثم إعادة القبض عليهم بعد خروجهم من السجن. يجب إعادة النظر في فعالية العقوبات الزجرية
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12
6 - saaddahbi السبت 08 غشت 2020 - 12:20
il faut changer le code pénal et considérer le port d une arme blanche comme homicide volontaire
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10
7 - مجرد رأي السبت 08 غشت 2020 - 12:23
الصرامة في حق هؤلاء المجرمين الذين عثوا في الأرض فسادا. الأعمال الشاقة كالتشجير وشق الطرقات وتنظيف الشوارع وجمع النفايات وتسريح مجاري الصرف الصحي. ثم العناية بالمنتزهات وبدور العجزة والمساجد. ثم بعد ذالك يتعلمون صنعة. ثم المراقبة المستمرة. مع التركيز على الجانب الروحي من صلاة وصوم وزيارة المرضى ودور المعجزة والمتخلى عنهم.
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14
8 - مراكشية السبت 08 غشت 2020 - 13:02
عشت وترعرعت في مدينة مراكش في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ولم استوعب ما وصلت إليه مدينة سبعة رجال من اجرام كانت مراكش رمزا للأمن والأمان
من فضلكم يا أبناء مراكش لا تتركوا الدخلاء يشوهوا صورة مدينتكم
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9
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