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كُتّاب وآراء
السرقة تسقط ثلاثة أشخاص في يد أمن مراكش
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، الجمعة، ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح المفضي إلى الموت وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.
وكانت الأبحاث الميدانية والتحريات التقنية المنجزة في جريمة قتل أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، الذي سرق حقيبة يدوية باستعمال العنف في حق امرأة بحي المحاميد، بتاريخ 28 يوليوز المنصرم، متسببا في وفاتها جراء الجروح التي لحقتها.
وعلى إثر ذلك، جرى توقيف الشخص المعني، إلى جانب شخصين آخرين كانا يتوليان تصريف متحصلات نشاط المشتبه فيه الرئيسي بكل من مدينتي مراكش والدار البيضاء.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز 52 هاتفا محمولا ومجموعة كبيرة من الحقائب والمحافظ اليدوية النسوية وساعات يدوية ومجوهرات ومواد تجميل وعطور ومفاتيح ونظارات شمسية ومبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية، متحصلة من عمليات السرقة بالخطف.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و32 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الأشخاص الثلاثة المعنيين.
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تعليقات الزوّار (8)
من فضلكم يا أبناء مراكش لا تتركوا الدخلاء يشوهوا صورة مدينتكم