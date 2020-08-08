مصرع شاب وسط "مطفية" مسجد بآيت واد ريم

هسبريس من اشتوكة آيت باها

انتشلت عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية والمصالح الدركية بقيادة آيت واد ريم جثة شاب، يبلغ عمره 19 سنة، من أسفل خزان مائي أرضي "مطفية"، يُوجد وسط مسجد دوار "لمنايزل" التابع للجماعة الترابية سيدي عبد الله البوشواري.

وجرى اكتشاف جثة المفارق للحياة، ويرجح أن يكون يعاني من اضطرابات نفسية، بعدما توارى عن الأنظار، ليتم الاهتداء إلى جثته طافية على سطح مياه "مطفية" مسجد الدوار سالف الذكر، إذ تم إخطار السلطات المحلية والدركية.

وبأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير، جرى توجيه جثة الشاب الهالك إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير؛ فيما جرى فتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة الهالك بهذه الطريقة.