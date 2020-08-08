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الرئيسية | حوادث | مصرع شاب وسط "مطفية" مسجد بآيت واد ريم

مصرع شاب وسط "مطفية" مسجد بآيت واد ريم

مصرع شاب وسط "مطفية" مسجد بآيت واد ريم
هسبريس من اشتوكة آيت باها
السبت 08 غشت 2020 - 04:50

انتشلت عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية والمصالح الدركية بقيادة آيت واد ريم جثة شاب، يبلغ عمره 19 سنة، من أسفل خزان مائي أرضي "مطفية"، يُوجد وسط مسجد دوار "لمنايزل" التابع للجماعة الترابية سيدي عبد الله البوشواري.

وجرى اكتشاف جثة المفارق للحياة، ويرجح أن يكون يعاني من اضطرابات نفسية، بعدما توارى عن الأنظار، ليتم الاهتداء إلى جثته طافية على سطح مياه "مطفية" مسجد الدوار سالف الذكر، إذ تم إخطار السلطات المحلية والدركية.

وبأمر من النيابة العامة باستئنافية أكادير، جرى توجيه جثة الشاب الهالك إلى مستودع الأموات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير؛ فيما جرى فتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة الهالك بهذه الطريقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mario السبت 08 غشت 2020 - 13:51
وكاننا في القرون الوسطى .المرجو من كل مسؤول في وزارة الفﻻحة ان ينبه الفﻻحة عن هذا المشكل الذي نسبب في قتل العديد من اﻻشخاص .حيت ان خزان الماء تتستعمل في ارضيته اليﻻسنيك و عند المﻻ يكون الماء مختلط بالتراب الذي يترسب فيما بعد في قاع الحوض .والخطورة هنا بالضبط حيت ان الذي ينزل الى الحوض بمجرد تلمس رجله اﻻرضية المملوءة بالوحل تلتصق .والله ولو يكون سباح ماهر ﻻ يقدر على اﻻفﻻت والغرق يكون حتميا .لذا يجب اعطاء اوامر صارمة من طرف المسؤولين قصد تسييج كل حوض به ماء .مهما كان نوعه ونحميل صاحبه المسؤولية كاملة في حااة عدم اتخاده اﻻحنياطات ااﻻزمة .
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