الجمارك تحجز 200 هاتف ذكيّ بميناء بني أنصار

هسبريس من النّاظور

تمكّنت عناصر الجمارك العاملة بميناء بني أنصار، الجمعة، من حجز حوالي 200 هاتف ذكي مهرّب لدى مهاجر مغربيّ مقيم بأوروبا.

وحسب مصدر جمركي، فإن عملية تفتيش استهدفت سيّارة مرقّمة بالخارج أسفرت عن اكتشاف عدد من الهواتف الذكيّة مدسوسة بعناية تحت الكراسي الأمامية للسيّارة.

وقد أحيل الشخص المعنيّ على السلطة القضائية المختصّة، قصد تعميق البحث معه في الموضوع المتعلق بمحاولة تهريب سلع غير مصرح بها لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.