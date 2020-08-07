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الرئيسية | حوادث | الجمارك تحجز 200 هاتف ذكيّ بميناء بني أنصار

الجمارك تحجز 200 هاتف ذكيّ بميناء بني أنصار

الجمارك تحجز 200 هاتف ذكيّ بميناء بني أنصار
هسبريس من النّاظور
الجمعة 07 غشت 2020 - 22:25

تمكّنت عناصر الجمارك العاملة بميناء بني أنصار، الجمعة، من حجز حوالي 200 هاتف ذكي مهرّب لدى مهاجر مغربيّ مقيم بأوروبا.

وحسب مصدر جمركي، فإن عملية تفتيش استهدفت سيّارة مرقّمة بالخارج أسفرت عن اكتشاف عدد من الهواتف الذكيّة مدسوسة بعناية تحت الكراسي الأمامية للسيّارة.

وقد أحيل الشخص المعنيّ على السلطة القضائية المختصّة، قصد تعميق البحث معه في الموضوع المتعلق بمحاولة تهريب سلع غير مصرح بها لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - malou الجمعة 07 غشت 2020 - 22:44
ههههه فرقوهم غير على عامة الشعب هههه استسمح المهم ايلى كثار يهتر ماشي يضحك السيد مامسوق لاللكورونا ولا لغيرها وخدام هاك بالاك للاسف مكلخ مغربي وماعرف الامن والجمارك المغربيك فين وصلاة بالتقنية ديالها والحنكة اللهم بارك
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-49
2 - بلال الجمعة 07 غشت 2020 - 23:07
زعما هو عفريت غادي يخبع على الديوانة الى فليتي مرة ماتعاودهاش كل مرة...
حنا ايفون 6s خلصنا عليه 533 درهم باش طلقوه لينا...
مشات 70 ولا 80 مليون ديال السلعة زائد السيارة و زائد المتابعة القانونية!!!! لعفوووووو
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24
3 - ناظوري الجمعة 07 غشت 2020 - 23:26
200 هاتف وشديتوه يعلم الله شحال من غرامة غيخلص للجمارك اللهم ان هذا منكر واش المغرب كيصنع شي تيليفونات باش نقولو هذا مدخل سلعة كتضر بالاقتصاد الوطني ؟؟ فين كاين المشكل الى دخل تيليفونات ؟ واش ماشي حشومة اي حاجة دخلتيها خاصك تخلص عليها لعشور للدولة وتدي النص لكبير ؟؟ ولكن الغريب ديك المرة شدو فالناظور معدات طبية وشدوهوم معدات طبية ا عباد الله وقاليك ممنوع دخلهوم وخاصك تخلص عليهوم لعشور .. انشري يا هسبريس
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36
4 - soufiane السبت 08 غشت 2020 - 02:45
المشكل أنه رغم تهرب هاد الناس من الضريبة إلى و الهواتف تباع للمستهلكين بأتمنة مرتفعة جدا. لا دولة كاتنفع من المدخول الضريبي و لا المستهلك كيشري برخا. كلشي كايديه كبير الكرش الي جيوبهم. الله إهدي ما خلق.
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6
5 - يوسف السبت 08 غشت 2020 - 09:41
التهريب يضر بالإقتصاد الوطني، خاصة من سبتة ومليلية المحتلتين، المغرب لا يصنع الهواتف ولكنه يستوردها بشكل قانوني وتؤدى عليها الحقوق الجمركية مثل هواتف سامسونج وهواوي وغيرها، وحين يقوم المهربون ببيع سلعهم غير المعشرة تكون بثمن أقل من المعشرة وبالتالي المستهلك يختار المهربة من الخارج، والنتيجة خسائر فادحة للبائعين القانونيين وللدولة لأنها تفقد ما تحصله من الجمارك، والضرائب، وتتأثر الحركة الإقتصادية ويقل الإنتاج وتكثر البطالة والفقر لأن الدورة الإقتصادية تبقى مشلولة.
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7
6 - sahraoui السبت 08 غشت 2020 - 14:01
الجمارك هي سبب محنتي لحد الان بعدما كان لدي رأسمال أصبحت حاليا معدوم
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