أمن قرية ابا محمد يفكك عصابة لسرقة الهواتف

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت مصالح الشرطة بقرية ابا محمد، مساء الجمعة، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الهواتف المحمولة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، تتكون من ثلاثة عناصر، يبلغون من العمر 17 و20 و21 سنة.

وحسب مصادر هسبريس، فقد جاءت هذه العملية إثر تلقي مصالح الأمن شكايات عديدة تخص تعرض عدد من الضحايا لسرقة هواتفهم النقالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض على أيدي ثلاثة منفذين مجهولين.

وأضافت المصادر ذاتها أن تكثيف العناصر الأمنية لقرية ابا محمد تحرياتها الميدانية في الموضوع مكن من توقيف عناصر الشبكة الإجرامية متلبسين بحيازة هواتف نقالة مُتحصلة من عمليات السرقة وأسلحة بيضاء، مبرزة أنهم ينحدرون من أحد دواوير جماعة أولاد عيسى المجاورة.

وبينما جرى إخضاع القاصر للمراقبة القضائية، وُضع المشتبه فيهما الآخران تحت تدبير الحراسة النظرية؛ وذلك قبل عرضهم جميعا أمام أنظار العدالة باستئنافية فاس.