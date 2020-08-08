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الرئيسية | حوادث | أمن قرية ابا محمد يفكك عصابة لسرقة الهواتف

أمن قرية ابا محمد يفكك عصابة لسرقة الهواتف

أمن قرية ابا محمد يفكك عصابة لسرقة الهواتف
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 08 غشت 2020 - 11:11

تمكنت مصالح الشرطة بقرية ابا محمد، مساء الجمعة، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الهواتف المحمولة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، تتكون من ثلاثة عناصر، يبلغون من العمر 17 و20 و21 سنة.

وحسب مصادر هسبريس، فقد جاءت هذه العملية إثر تلقي مصالح الأمن شكايات عديدة تخص تعرض عدد من الضحايا لسرقة هواتفهم النقالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض على أيدي ثلاثة منفذين مجهولين.

وأضافت المصادر ذاتها أن تكثيف العناصر الأمنية لقرية ابا محمد تحرياتها الميدانية في الموضوع مكن من توقيف عناصر الشبكة الإجرامية متلبسين بحيازة هواتف نقالة مُتحصلة من عمليات السرقة وأسلحة بيضاء، مبرزة أنهم ينحدرون من أحد دواوير جماعة أولاد عيسى المجاورة.

وبينما جرى إخضاع القاصر للمراقبة القضائية، وُضع المشتبه فيهما الآخران تحت تدبير الحراسة النظرية؛ وذلك قبل عرضهم جميعا أمام أنظار العدالة باستئنافية فاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - وهيب السبت 08 غشت 2020 - 11:27
ودابا غي قولو ليا واش نندب.. ولا نشنق راسي.. ولا اشنو ندير ملي نسمعو هاد المصايب واش اعباد الله الشباب كي يتقاتلو مع الوقت باشيصور طرف ديال الخبز ويجيو شماكرية ديال لخلا فمهم خانز بالحشيش. ينعسو بالنهار ويفيقو باليل. باش يتعداو على عباد الله ويديو ليهم ديالهم . انا بغيت من الله سبحانه وتعالى ينتاقم من هاذ القضاة لي مكيحكموش بالأحكام الصارمة على هاذ المجرمين
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2
2 - semelali السبت 08 غشت 2020 - 13:03
وأخيرا شرطة مدينة مكناس دخلات لحي أكدال و القصبة ومنعات تاجر الخمر والمخدرات الصلبة من تدمير الشباب بعد أن قام هدا الأخير بضرب أشخاص في حي الملاح وتعريضهم لعاهة مستديمة طغاو فالحي ولكن الله لهم بالمرصاد
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14
3 - بوجيدا السبت 08 غشت 2020 - 13:29
تحية لرجال الامن قرية با محمد كل الاحترام والتقدير وخاصة لرئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية انسان كوفء ومحترم ويتقن عمله
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