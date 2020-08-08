‪"أمواج ريستينكا" تسلب حياة طبيبة في المضيق‬

هسبريس من تطوان

لقيت طبيبة مصرعها غرقا، الجمعة، في شاطئ "ريستينكا" التابع لساحل تمودا باي في عمالة المضيق الفنيدق.

وقالت مصادر هسبريس إن الضحية طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد، وكانت تشتغل قيد حياتها بمدينة فاس، وفارقت الحياة بعدما سحبتها أمواج البحر وسط ذهول أفراد أسرتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن المفارقة للحياة كانت تقضي عطلتها برفقة عائلتها على شاطئ البحر، قبل أن تختفي عن الأنظار بفعل هيجان وقوة الأمواج.

وجرى نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى حين انتهاء التحقيق والكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، قبل تسليمها إلى ذويها.