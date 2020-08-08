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الرئيسية | حوادث | ‪"أمواج ريستينكا" تسلب حياة طبيبة في المضيق‬

‪"أمواج ريستينكا" تسلب حياة طبيبة في المضيق‬

‪"أمواج ريستينكا" تسلب حياة طبيبة في المضيق‬
هسبريس من تطوان
السبت 08 غشت 2020 - 00:10

لقيت طبيبة مصرعها غرقا، الجمعة، في شاطئ "ريستينكا" التابع لساحل تمودا باي في عمالة المضيق الفنيدق.

وقالت مصادر هسبريس إن الضحية طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد، وكانت تشتغل قيد حياتها بمدينة فاس، وفارقت الحياة بعدما سحبتها أمواج البحر وسط ذهول أفراد أسرتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن المفارقة للحياة كانت تقضي عطلتها برفقة عائلتها على شاطئ البحر، قبل أن تختفي عن الأنظار بفعل هيجان وقوة الأمواج.

وجرى نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى حين انتهاء التحقيق والكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، قبل تسليمها إلى ذويها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - كريم السبت 08 غشت 2020 - 01:26
الله ارحمه ...غير خاص الواحد اياخد الحيطة والحذر الشواهد ليست مقياس للذكاء ...الإنسان عارف خطورة البحر والامواج وماشي عندوا وخاص دولة دير دورات تعليمية للسباحة خاص أي إنسان راشد اعرف السباحة .
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-139
2 - Momo السبت 08 غشت 2020 - 01:28
اولا الله يرحمها و يصبر عائلتها،ثانيا المرحومة تسكن بفاس و تقضي عطلتها في الفنيدق!!!من هنا نفهم ان حالة الطوارئ تطبق فقط على الدراوش الذين يستقلون الحافلات و القطارات لزيارة احبابهم اما اصحاب السيارات الخاصة فيسافرون طولا و عرضا من اجل السياحة و لا احد يكلمهم.
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-104
3 - العمراني السبت 08 غشت 2020 - 01:32
تاشي حد من عائلته متعرف اعوم وبقاو كتفرجوا فيه كتغرق ..الله ارحمه
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-129
4 - abdou السبت 08 غشت 2020 - 01:50
اللهم ارحمها وارزق اهلها الصبر. ( اذكروا أمواتكم بالخير)
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259
5 - متتبعة السبت 08 غشت 2020 - 02:08
انا لله وإنا إليه راجعون..رحم الله الفقيدة والهم ذويها الصبر والسلوان.. والسؤال المطروح ..أليست مدينة فاس مغلقة الحدود والسفر ممنوع من والى ..؟؟
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62
6 - أن للله السبت 08 غشت 2020 - 02:18
الله يرحمها.ان للله وإن إليه راجعون لاتعرف النفس اين وكيف تكون لاحول ولاقوه إلا بالله العلي العظيم غمضها الله برحمته الواسعة.وارزق احبابها الصبر والسلوان وأن لله وان اليه راجعون
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40
7 - Oumaima السبت 08 غشت 2020 - 02:19
ان لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها برحمتك الواسعة وارزق اهلها الصبر والسلوان وتبثها عند سؤال الملكين
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37
8 - مغريي السبت 08 غشت 2020 - 02:29
اللهم ارحمها و هون الصدمة على ذويها
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42
9 - soufiane السبت 08 غشت 2020 - 02:37
إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله. الله إرحمها و إغفر ليها و صبر عائلتها.
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30
10 - zak canada السبت 08 غشت 2020 - 02:43
رسالة إلى التعليق رقم 1
الدولة يجب أن تعلمنا السباحة وكل شيء واقيلة خاصهاتجي عندنا لديورنا وتوكلنا وتشربنا و دخلنا للمرحاض حنا منديرو والوا .
أنا كنعيش فكندا والله الناس كلشي معتمد على زاسو
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75
11 - مواطن السبت 08 غشت 2020 - 02:51
اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عن سيئاتها وألهم ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون. إنما الدنيا ممر نمر فيه كلمح البصر ومكتوب علينا أن نفارقها موتا طبيعيا في الفراش او غرقا او اجنة في البطون او شيوخا عاجزين.. وفي الاخير يسمى موتا وإن تعددت أسبابه.. فطوبى لمن احسن في دنياه وعمل لاخرته.. والله اعلم بمصائرنا ولكننا نطلب من الله الرحمة والمغفرة.
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50
12 - مغربية السبت 08 غشت 2020 - 03:21
لله ما اعطى و لله ما اخذ. اللهم ارحمها و اغفر لها و اجعلها من ورثة جنة النعيم.
نعم الطبيبة قيد حياتها. الانسانة الخلوقة الطيبة البشوشة وذات الكفاءة العالية. خسارة كبيرة لمدينة فاس و لكن ماشي خسارة فسيدي ربي. اللهم تقبلها قبولا حسنا و اكرم مثواها و ارزق اهلها الصبر و السلوان. انا لله و انا اليه راجعون. و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.
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44
13 - إلى صاحب التعليق رقم 2 السبت 08 غشت 2020 - 03:50
يا صديقي لدي سيارة خاصة و ليس بمقدوري أن أزحزحها خارج المدينة فأنا لست من هواة التصدق الإجباري هههههههه لكي أذهب إلى البحر !!
ليس هذا فحسب !! بل الأزمة أيضا مستفحلة !! و إذا لم تتحسن أوضاعي في هذه الأيام فأنا مقبل على بيع تلك السيارة و حتى ملابسي إذا أمكن !! فلا داعي للانسياق وراء المظاهر !! أنظر إلى عدد السيارات الموجودة في البلاد ستعرف بأنها كالخبز ! نادرا ما تجد أحدا لا يعتمد على الخبز في حياته !!
السيارة أصبحت في متناول الكل حتى المتأزمين أمثالي !
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47
14 - Said السبت 08 غشت 2020 - 06:12
الى صاحب التعليق رقم 2 : و ما ادراك انها سافرت قبل إغلاق فاس؟ المرجو التريث قبل إطلاق الأحكام. رحمها الله تعالى و اسكنها فسيح جناته.
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48
15 - اللهم ارزقنا حسن الخاتمة السبت 08 غشت 2020 - 06:12
هناني الله لا أتقن السباحة لهذا لا أقرب البحر ولا النهر . اللهم اني اعوذ بك ان اموت حرقا او اموت غرقا .
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17
16 - مواطنة السبت 08 غشت 2020 - 06:28
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمها وأسكنها فسيح جناتك وارزق أهلها الصبر والسلوان
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26
17 - أبو زياد السبت 08 غشت 2020 - 06:37
أصحاب التعليقات السيئة، كلشي تتفهمو فيه و باز، رفعو شوي المستوى الفكري و ما تبقاوش سلبيين أي حاجة وقعات ضروري شي حاجة خاصها تكون عوجة، الله يرحمها و يرحم اموات المسلمين،
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39
18 - شاطئ الرفيين السبت 08 غشت 2020 - 08:02
يوم الخميس قبل الفاجعة زرت الشاطئ رفقة ابنائي ولاحظت أنه هائج ما يعني أن السباحة ذلك اليوم ليست آمنة وعندما التففت يمينا ويسارا بحثا عن العلم الذي يشير إلى حالة البحر، لم أره ! قدرت في نفسي أن العلم اليوم أحمر ما يعني الوقوف على قدم وساق بحافة البحر ليستمع الأبناء ببرودة الماء على الحافة لاغير وقلصت مدة البقاء في البحر إذ سرعان ما غادنا المكان.
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22
19 - لمياء السبت 08 غشت 2020 - 08:17
البقاء لله، انا لله و انا إليه راجعون
الله يرحم هذه السيدة و يرزق أهلها الصبر و السلوان
حادثة الغرق في البحر ليس لها علاقة بمعرفة السباحة أم لا
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30
20 - عبدالله عبدو السبت 08 غشت 2020 - 08:23
إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت ،اللهم اغفر لها وارحمها، على المرء أن يقول خيرا وأن يصمت ولا داعي للعاليق الجارحة.
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27
21 - Ftouh السبت 08 غشت 2020 - 09:08
إلى أصحاب التعاليق 1 و 2، كفى من الحقد والتشفي.
وقعت حادثة لإنسانة ناجحة وتوفت، رحمة الله عليها وستبقى ناجحة ومتألقة حتى بعد وفاتها.
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24
22 - فرح السبت 08 غشت 2020 - 10:01
لاتثقوا بالبحر لأنه غدار حتى البحر الأبيض المتوسط فإنه يحصد الأرواح ساعة هيجانه ولو اتقنتم السباحة
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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11
23 - سعيد السبت 08 غشت 2020 - 10:08
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمها يارابي واسكنها فسيح جناتها يارابي متات شهيدة ولها الجنة بإذن الله وكان ذلك أجلها كان مكتوبا لها من عند الله الأحد أن تموت في ذلك الوقت وقد متات شهيدة اللهم صبر أهلها يارابي أن لله وان اليه راجعون
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11
24 - rachida السبت 08 غشت 2020 - 10:45
السلام عليكم.أولا الله إرحمها ووسع عليها واصبر أهلها على فراقها.الناس كاتعرف بلي كاين الخطر فديك الحاجة ورغم ذلك كايمشيو ليه وكايقربوا ليه كثر بحال هادوك لي ماكايديرو الكمامة حتى كايتفشى المرض وسطهم ويقولو ليك لا حgا رله الحكومة لي فشلت في التصدي الوباء واخا حنا لي مادرنانش الكمامة.كان عليها ملي شافت الامواج عالية كان عليها تبعد ولكن هذا هو قدرها والله ارحمها واصبر عائلتها علي فراقها
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8
25 - سعيد كنون السبت 08 غشت 2020 - 11:10
نسأل الله لها المغفرة وان يسكنها فسيح جنانه وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .وانا للله وانا اليه راجعون. وما تدري نفس باي ارض تموت اللهم انا نسألك حسن الخاتمة .لذلك انصح نفسي واياكم للاستعداد لهذه اللحظة
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3
26 - الياس السبت 08 غشت 2020 - 12:21
لاصحاب التعليقات السيئة اتقوا الله فالسيدة رحمها الله ماتت غريقة اي شهيدة اللهم الهم ذويها الصبر .
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6
27 - بوعزة السبت 08 غشت 2020 - 12:45
انا لله وانا اليه راجعون .
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته ،والهم دويها الصبر والسلوان .
اللهم ان كانت محسنة فزد في احسانها وان كانت غير دالك فتجاوز عنها
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5
28 - belahcen السبت 08 غشت 2020 - 15:28
الفراق في ظروف كهذه صعبة وانا لله وانا اليه راجعون واسكنها الله فسيح جناته.اخواني اذكروا امواتكم بخير.اما عن العطل الصيفية في تطوان في كل سنة يقع حادث كهذا لعدم اخذ الحدر ومسؤلين عن الشواطىء ليست هناك رجال الاغاثة كافية لان اعظم راجال المطافى كانوا في شغل اطفاء النار في غابة الملاليين .اما الشواطىء فان رجال الاغاثة قليلون على الصعيد الوطني كله.
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1
29 - نرجس السبت 08 غشت 2020 - 15:32
الجدال حتى فالموت ولا لانها طبيبة هاد الحقد الاجتماعي خصنا نتعالجوا منه. الله يرحمها ويصبر اهلها . قد يكون السبب هاديك التيارات الساحبة او ما يعرف ب rip current اللي كتتواجد فمجموعة من الشواطئ و هي عبارة عن امواج متقطعة .هداك الفراغ بين موجة وموجة تما يكمن الخطر واي واحد سحبه التيار خصو يعوم اما جهة اليمين او اليسار باش يخرج منه الى الموج ماشي يستنزف طاقته فمواجهة التيار . الله يرحمها
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