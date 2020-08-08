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كُتّاب وآراء
"أمواج ريستينكا" تسلب حياة طبيبة في المضيق
لقيت طبيبة مصرعها غرقا، الجمعة، في شاطئ "ريستينكا" التابع لساحل تمودا باي في عمالة المضيق الفنيدق.
وقالت مصادر هسبريس إن الضحية طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد، وكانت تشتغل قيد حياتها بمدينة فاس، وفارقت الحياة بعدما سحبتها أمواج البحر وسط ذهول أفراد أسرتها.
وأضافت المصادر ذاتها أن المفارقة للحياة كانت تقضي عطلتها برفقة عائلتها على شاطئ البحر، قبل أن تختفي عن الأنظار بفعل هيجان وقوة الأمواج.
وجرى نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بتعليمات من النيابة العامة المختصة، إلى حين انتهاء التحقيق والكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، قبل تسليمها إلى ذويها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
الدولة يجب أن تعلمنا السباحة وكل شيء واقيلة خاصهاتجي عندنا لديورنا وتوكلنا وتشربنا و دخلنا للمرحاض حنا منديرو والوا .
أنا كنعيش فكندا والله الناس كلشي معتمد على زاسو
نعم الطبيبة قيد حياتها. الانسانة الخلوقة الطيبة البشوشة وذات الكفاءة العالية. خسارة كبيرة لمدينة فاس و لكن ماشي خسارة فسيدي ربي. اللهم تقبلها قبولا حسنا و اكرم مثواها و ارزق اهلها الصبر و السلوان. انا لله و انا اليه راجعون. و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.
ليس هذا فحسب !! بل الأزمة أيضا مستفحلة !! و إذا لم تتحسن أوضاعي في هذه الأيام فأنا مقبل على بيع تلك السيارة و حتى ملابسي إذا أمكن !! فلا داعي للانسياق وراء المظاهر !! أنظر إلى عدد السيارات الموجودة في البلاد ستعرف بأنها كالخبز ! نادرا ما تجد أحدا لا يعتمد على الخبز في حياته !!
السيارة أصبحت في متناول الكل حتى المتأزمين أمثالي !
الله يرحم هذه السيدة و يرزق أهلها الصبر و السلوان
حادثة الغرق في البحر ليس لها علاقة بمعرفة السباحة أم لا
وقعت حادثة لإنسانة ناجحة وتوفت، رحمة الله عليها وستبقى ناجحة ومتألقة حتى بعد وفاتها.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته ،والهم دويها الصبر والسلوان .
اللهم ان كانت محسنة فزد في احسانها وان كانت غير دالك فتجاوز عنها