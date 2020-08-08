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الرئيسية | حوادث | الأمن يحجز 20 كيلوغراما من صفائح الذهب بوجدة

الأمن يحجز 20 كيلوغراما من صفائح الذهب بوجدة

الأمن يحجز 20 كيلوغراما من صفائح الذهب بوجدة
هسبريس من الرباط
السبت 08 غشت 2020 - 02:21

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة، من حجز عشرين كيلوغراما من صفائح الذهب، ومليونين و489 ألفا و870 أورو يشتبه في تحصلها من أنشطة إجرامية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم الأفعال الإجرامية المذكورة، وحجز 5 سيارات و12 سبيكة ذهبية يبلغ وزنها 20 كيلوغراما، ومبلغ 110 آلاف درهم، علاوة على مليونين و489 ألف و870 أورو يجري البحث لتحديد مصدره وظروف وملابسات حيازته.

وأضاف البلاغ ذاته أنه "خلال التدخلات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة لتوقيف شخص خامس بمنطقة بني ادرار، يشتبه في تورطه في هذه القضية، اضطر أحد عناصر الشرطة لإطلاق رصاصتين تحذيريتين من سلاحه الوظيفي، وذلك بعدما واجهتهم مجموعة من الأشخاص بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة، مما تسبب في إصابة شرطي بجروح".

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الأنشطة الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المتورطين في هذه القضية، بمن فيه المشتبه فيهم الذين تورطوا في عدم الامتثال واستخدام العنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - ذهب ذهب ذهب السبت 08 غشت 2020 - 03:22
مع ارتفاع الذهب أصبحت جهات الأمن تشم رائحته من بعييييد. Bon courage
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79
2 - Moha.. السبت 08 غشت 2020 - 03:56
هذه عصابة عابرة للقارات تقوم بعمليات تبييض الأموال المتأتية من تجارة المخدرات والتهريب... للمزيد من المعلومات شاهدوا حلقة من برنامج Cash INVESTIGATION تم عرضها البارحة وستصدمون بما يقع في المغرب...
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65
3 - مصطفى السبت 08 غشت 2020 - 04:12
الذهب والعملات الصعبة يستعملونها المهربين لشراء النفط ومواد أخرى من الجزائر عبر الحدود، لأن المهربين الجزائرين لا يريدون التعامل بالدرهم لتسليم بضاعتهم إلى المهربين المغاربة في تلك المنطقة.
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22
4 - الوطنية السبت 08 غشت 2020 - 09:15
كثرة الاتجار في الممنوعات جعل السقف المادي لبعض المغاربة يصل أعلاه سبائك ذهب الذي وصل حده الاعلى غلاء في الأيام الأخيرة وملايين الاورو دليل على التهريب بينما هناك ناس لا يجدون حتى لقمة عيشهم اليومية . يقضة المخزن في زمن كورونا جعله يقف سدا منيعا ضد تجار المخدرات والترهيب بشتى انواعه
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27
5 - SAMARKANT السبت 08 غشت 2020 - 09:40
كل واحد ينهب ويخطف في المغرب. فقط مرحلة الطفولة في الاءعوام الاولى تكون خالية من النهب. والباقي حيات كلها خطف ونهب.
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21
6 - مصطفى مستور السبت 08 غشت 2020 - 09:40
20 كيلو ذهب مع 2 مليار ونصف حتما ستذهب لخزينة الدولة نتمنى أن تنضاف إلى الصندوق المخصص لمواجهة كورونا فالبلاد في حاجة ماسة للمزيد من ضخ الأموال في هذا الصندوق. اللهم ارفع عنا هذا الوباء البلاء.
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65
7 - جمال السبت 08 غشت 2020 - 09:45
بعد هذا الصيد الثمين
اتمنى كما يتمنى كل المغاربة ان توضع هذه الغنيمة في صندوق كورونا
عملية حسابية بسيطة تعطيك 20 مليار سنتيم
يمكن تغطية مشروع (التعويض عن البطالة ومساعدة المحتاجين لمدة حمس سنوات)
ما رايكم ....
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84
8 - سعيد السبت 08 غشت 2020 - 10:01
الحمدلله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار الذي نعيشه في المغرب والحمدلله يارابي
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27
9 - maghr السبت 08 غشت 2020 - 10:49
أظن البطالة والرغبة في الربح السريع أسباب هذه الجرائم في المغرب
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14
10 - otman mamou السبت 08 غشت 2020 - 10:49
نتمنى ان تساعدوا بها الارامل والأيتام والفقراء المعوزين و طلبة العلم ولما لا صندوق كورونا.
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35
11 - abde السبت 08 غشت 2020 - 11:20
قيمة هذه العملة والذهب المحصل عليه في هذه العمليه تقريبا 90 مليار سنتيم
غير ازيدوها في الصندوق ديال كورونا
إوا شفتو كورونا خلات كولشي يخدم ويشمشم
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8
12 - mounir السبت 08 غشت 2020 - 12:40
سلام
احب معرفة مصير الحجوزات وخصوصا فاش كتكون أموال عينية اتمنى ضخها في صندوق كورونا خصوصا في هاذه الجائحة؟
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12
13 - Saviola49 السبت 08 غشت 2020 - 13:57
عمل رائع من طرف رجال الشرطة كل الحب والتقدير لهم من اجل حماية اقتصاد البلاد من الاطماع الخارجية... اتسائل عن مصير هذه الغنيمة؟ حبذا لو تصرف على المعوزين أو يتم ضخها في صندوق مكاحفة فيروس كوفيد19..
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1
14 - مغربي السبت 08 غشت 2020 - 14:25
تحية لرجال الشرطة وكان لازما اطلاق الرصاص مباشرة على الفخدين لكل من سولت له نفسه التعدي على رجال الشرطة ورشقهم بالحجارة اللهم احفظ هدا البلاد وساءر بلاد المسلمين من كل شر يارب العالمين
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3
15 - elyacoubi السبت 08 غشت 2020 - 19:07
نتمنى أن تنضاف إلى الصندوق المخصص لمواجهة كورونا فالبلاد في حاجة ماسة
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