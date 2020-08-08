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كُتّاب وآراء
الأمن يحجز 20 كيلوغراما من صفائح الذهب بوجدة
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الجمعة، من حجز عشرين كيلوغراما من صفائح الذهب، ومليونين و489 ألفا و870 أورو يشتبه في تحصلها من أنشطة إجرامية.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم الأفعال الإجرامية المذكورة، وحجز 5 سيارات و12 سبيكة ذهبية يبلغ وزنها 20 كيلوغراما، ومبلغ 110 آلاف درهم، علاوة على مليونين و489 ألف و870 أورو يجري البحث لتحديد مصدره وظروف وملابسات حيازته.
وأضاف البلاغ ذاته أنه "خلال التدخلات الأمنية التي باشرتها عناصر الشرطة لتوقيف شخص خامس بمنطقة بني ادرار، يشتبه في تورطه في هذه القضية، اضطر أحد عناصر الشرطة لإطلاق رصاصتين تحذيريتين من سلاحه الوظيفي، وذلك بعدما واجهتهم مجموعة من الأشخاص بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة، مما تسبب في إصابة شرطي بجروح".
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الأنشطة الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي المتورطين في هذه القضية، بمن فيه المشتبه فيهم الذين تورطوا في عدم الامتثال واستخدام العنف في حق موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
اتمنى كما يتمنى كل المغاربة ان توضع هذه الغنيمة في صندوق كورونا
عملية حسابية بسيطة تعطيك 20 مليار سنتيم
يمكن تغطية مشروع (التعويض عن البطالة ومساعدة المحتاجين لمدة حمس سنوات)
ما رايكم ....
غير ازيدوها في الصندوق ديال كورونا
إوا شفتو كورونا خلات كولشي يخدم ويشمشم
احب معرفة مصير الحجوزات وخصوصا فاش كتكون أموال عينية اتمنى ضخها في صندوق كورونا خصوصا في هاذه الجائحة؟