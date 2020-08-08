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كُتّاب وآراء
"طعنة سكّين غادرة" تنهي حياة ثلاثيني في برشيد
لقي شابّ ثلاثيني مصرعه، نتيجة طعنة قاتلة تلقاه ليلا بواسطة سلاح أبيض على يد غريمه، بحي سيدي عمر قرب المدرسة الابتدائية الجديدة في مدينة برشيد، في ظروف شكّلت موضوع بحث قضائي من قبل أمن عاصمة أولاد حريز.
وأفادت مصادر هسبريس بأن شخصين في عقدهما الثالث دخلا في نقاش حادّ، انتهى بتوجيه المشتبه فيه طعنة بواسطة سلاح أبيض إلى غريمه، عجّلت بنقله إلى مستشفى برشيد قصد إنقاذه إلاّ أنه فارق الحياة، وجرى وضع جثته بقسم الأموات لفائدة التشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة لفائدة البحث القضائي.
وتمكّنت عناصر الأمن بالمنطقة الإقليمية برشيد من إيقاف المشتبه فيه وحجز أداة الجريمة، قبل وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، للاستماع إليه في بحث تمهيدي، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات.