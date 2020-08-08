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الرئيسية | حوادث | "طعنة سكّين غادرة" تنهي حياة ثلاثيني في برشيد

"طعنة سكّين غادرة" تنهي حياة ثلاثيني في برشيد

"طعنة سكّين غادرة" تنهي حياة ثلاثيني في برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 08 غشت 2020 - 17:10

لقي شابّ ثلاثيني مصرعه، نتيجة طعنة قاتلة تلقاه ليلا بواسطة سلاح أبيض على يد غريمه، بحي سيدي عمر قرب المدرسة الابتدائية الجديدة في مدينة برشيد، في ظروف شكّلت موضوع بحث قضائي من قبل أمن عاصمة أولاد حريز.

وأفادت مصادر هسبريس بأن شخصين في عقدهما الثالث دخلا في نقاش حادّ، انتهى بتوجيه المشتبه فيه طعنة بواسطة سلاح أبيض إلى غريمه، عجّلت بنقله إلى مستشفى برشيد قصد إنقاذه إلاّ أنه فارق الحياة، وجرى وضع جثته بقسم الأموات لفائدة التشريح لتحديد السبب الحقيقي للوفاة لفائدة البحث القضائي.

وتمكّنت عناصر الأمن بالمنطقة الإقليمية برشيد من إيقاف المشتبه فيه وحجز أداة الجريمة، قبل وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، للاستماع إليه في بحث تمهيدي، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة بالدائرة الاستئنافية سطات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فاسي مغترب السبت 08 غشت 2020 - 17:19
و ما زال في جعبة 2020 المزيد ...، رجعنا عاشين فغابة القوي يأكل الضعيف "في جميع المجالات"، الله يلطف بينا.
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42
2 - مغنية السبت 08 غشت 2020 - 17:23
المخدرات هي السبب الرئيسي فالاجرام حتى مكناس تعاني منها خصوصاً في حي القصبة واكدال وكر المطلوبين
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48
3 - لا حول ولا قوة الا بالله السبت 08 غشت 2020 - 17:35
الإجرام العدوى صراع الأقطاب والتمن يدفعه المواطن الفقير اللهم ارفع عنا هد الوباء وارحم فقيرنا انك على كل شيء قدير
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32
4 - Aziz السبت 08 غشت 2020 - 18:34
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم القتل عندنا اصبح مثل السلام عليكم وعليكم السلام. شتان بين مغرب اليوم ومغرب الأمس القريب. الله يرد بنا وخلاص
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25
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