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كُتّاب وآراء
الأمن يحجز 250 قنينة من الخمور في آيت ملول
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة آيت ملول من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 32 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة وترويج الخمور بدون ترخيص.
وأورد مصدر أمني مسؤول أنه جرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية بحي المسيرة بآيت ملول، حيث مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل مسكنه من حجز ما يناهز 250 قنينة من الخمور من مختلف الأنواع بالإضافة هواتف نقالة يشتبه في تسخيرها في هذا النشاط الإجرامي.
وجرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على أنظار القضاء لمحاكمته وفقا للمنسوب إليه.