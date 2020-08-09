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الرئيسية | حوادث | الأمن يحجز 250 قنينة من الخمور في آيت ملول

الأمن يحجز 250 قنينة من الخمور في آيت ملول

الأمن يحجز 250 قنينة من الخمور في آيت ملول
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 09 غشت 2020 - 02:30

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة آيت ملول من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 32 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة وترويج الخمور بدون ترخيص.

وأورد مصدر أمني مسؤول أنه جرى توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية بحي المسيرة بآيت ملول، حيث مكنت عملية التفتيش التي أنجزت داخل مسكنه من حجز ما يناهز 250 قنينة من الخمور من مختلف الأنواع بالإضافة هواتف نقالة يشتبه في تسخيرها في هذا النشاط الإجرامي.

وجرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على أنظار القضاء لمحاكمته وفقا للمنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - نادي زهور الأحد 09 غشت 2020 - 05:12
كم أتمنى أن أسمع في يوم من الأيام أن الأمن أغلق معملا لصنع الخمور أو أن الدولة منعت صنع الخمور وحرمت بيعها وشربها
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12
2 - كونيتو الأحد 09 غشت 2020 - 06:20
وباز لهده العقول الصهد والحرارة من عندالخالق او زايدينها بالصهد والحرارة ديال الماخانز والكحول كيف ستكون هده الدات وكيف ستلقى ربها وهي خانزة جيفة....ولله في خلقه شؤون.
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