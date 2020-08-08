رصاصات شرطي توقف "سيارة جانحين" في طنجة

هسبريس من طنجة

اضطر موظف شرطة، يعمل بولاية أمن طنجة، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني، لتوقيف شخصيْن كانا على متن سيارة، رفضا الامتثال وعرّضا أمن الأشخاص وسلامة ممتلكاتهم للخطر بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير، بمدارة الغندوري بالطريق المؤدية نحو القصر الصغير.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، فإن تدخل موظف الشرطة، وهو برتبة حارس أمن، جاء "عندما حاول مستعملاَ سيارة خفيفة تعريض سائق آخر كان يخضع لإجراءات المراقبة المرورية للتهديد بالعنف بواسطة سيف من الحجم الكبير".

وأوضح البلاغ ذاته أن الشرطي "اضطر للتدخل وإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، قبل أن يستهدف الإطارات المطاطية لسيارة المشتبه فيهما بواسطة رصاصتين ناريتين"، مشيرا إلى أن "إجراءات البحث والتحري مكنت من ضبط سيارة المشتبه فيهما بالقرب من أحد المناطق القروية القريبة من مكان التدخل، وحجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الاعتداء".

وجرى إيداع المشتبه فيهما، اللذين تبين أن أحدهما من ذوي السوابق القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما تم إخضاع سائق السيارة الثانية الذي تعرض للتهديد لإجراءات البحث، بعدما أوضحت التحريات المنجزة أن الاعتداء كان بسبب معاملة مالية سابقة بين الأطراف والتي يجري حاليا التحقق من طبيعتها وظروفها.