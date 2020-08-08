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الرئيسية | حوادث | رصاصات شرطي توقف "سيارة جانحين" في طنجة

رصاصات شرطي توقف "سيارة جانحين" في طنجة

رصاصات شرطي توقف "سيارة جانحين" في طنجة
هسبريس من طنجة
السبت 08 غشت 2020 - 16:15

اضطر موظف شرطة، يعمل بولاية أمن طنجة، لاستخدام سلاحه الوظيفي في تدخل أمني، لتوقيف شخصيْن كانا على متن سيارة، رفضا الامتثال وعرّضا أمن الأشخاص وسلامة ممتلكاتهم للخطر بواسطة سلاح أبيض من الحجم الكبير، بمدارة الغندوري بالطريق المؤدية نحو القصر الصغير.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، فإن تدخل موظف الشرطة، وهو برتبة حارس أمن، جاء "عندما حاول مستعملاَ سيارة خفيفة تعريض سائق آخر كان يخضع لإجراءات المراقبة المرورية للتهديد بالعنف بواسطة سيف من الحجم الكبير".

وأوضح البلاغ ذاته أن الشرطي "اضطر للتدخل وإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء، قبل أن يستهدف الإطارات المطاطية لسيارة المشتبه فيهما بواسطة رصاصتين ناريتين"، مشيرا إلى أن "إجراءات البحث والتحري مكنت من ضبط سيارة المشتبه فيهما بالقرب من أحد المناطق القروية القريبة من مكان التدخل، وحجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الاعتداء".

وجرى إيداع المشتبه فيهما، اللذين تبين أن أحدهما من ذوي السوابق القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما تم إخضاع سائق السيارة الثانية الذي تعرض للتهديد لإجراءات البحث، بعدما أوضحت التحريات المنجزة أن الاعتداء كان بسبب معاملة مالية سابقة بين الأطراف والتي يجري حاليا التحقق من طبيعتها وظروفها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - الحناوي السبت 08 غشت 2020 - 16:26
لاحظت بأن إطلاق الرصاص بربوع الوطن أصبح أمرا مألوفا في الآونة الأخيرة. ربما التطورات الأخيرة تفرض تسليح أفراد القوات المساعدة أيضا. الوقت غادية و كتخياب.
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32
2 - richi السبت 08 غشت 2020 - 16:29
الرصاص للمجرمين بدون شفقة ولا رحمة .الناس تريد العيش في أمن وامان .يجب استخدام الرصاص لترجع هبة المخزن وتنقية مدننا وشوارعنا من الاوساخ البشرية عديمي الأخلاق والضمير وقلة التربية.
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72
3 - الزهراوي السبت 08 غشت 2020 - 16:38
بغاو يطيرو هاد المجرمين حسبي الله ونعم الوكيل فيهم و لكن الشرطة بالمرصاد نعم حتى مكناس تحركات الأجهزة الأمنية خصوصاً في حي أكدال حيث طغاو البزنازة واحد حياد الصبعان ديال الدري هباط عنادو حتى الملاح وهو من التجار الكبار فحي أكدال و القصبة تبيع الخمر والمخدرات الصلبة الله ياخذ حقه
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36
4 - محمد مداني السبت 08 غشت 2020 - 16:44
تحية حارة لهذا الشرطي المقدام الذي برهن على الروح الوطنية والشعور بالمسؤولية.
لقد أصبحت الشرطة عرضة للخطر فمزيد من اليقضة.
السي الحموشي شي مكافأة لرجال الشرطة.
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38
5 - سعيد السبت 08 غشت 2020 - 16:48
انزع قبعتي لهذا الشرطي خاصة ولكافة رجال الأمن وااجيش الساهرين على حماية أمننا وأمن الوطن.
مثل هذه التدخلات هي التي تفرح القلب .
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31
6 - فاسي مغترب السبت 08 غشت 2020 - 16:53
سير انا بغيت ليك الرضا قد ما صبت و صحات، عطيوهم الدق هادشي لي يصلاح معا بحال هاد الأشكال
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27
7 - بوراس سفيان السبت 08 غشت 2020 - 16:58
المجرمين كثر ولكن يجب الحزم فالعقوبات خصاها تكون صارمة فمثلا مكناس حي اكدال كان بزناز فالمخدرات الصلبة والخمر يتاجر كما يحلو له الى ان قام بضرب شخصين فالملاح واحد ضرابو الوجه والاخر حيداليه صبعانو عاد الشرطة التدخلات داب هو هراب 2 من العصابة شدوهم
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31
8 - Med السبت 08 غشت 2020 - 17:28
مزيدا من الصرامة ضد المجرمين. تحية لرجال الامن.
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15
9 - القوات المساعدة السبت 08 غشت 2020 - 18:52
أضم صوتي الى الأصوات المطالبة بالتفكير جديا في إمكانية تسليح القوات المساعدة.
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9
10 - Zoom السبت 08 غشت 2020 - 19:02
خاص البلوس يكون بحال امريكا لاشفقة ولارحمة
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6
11 - تحياتي السبت 08 غشت 2020 - 20:32
تحياتي لرجال الامن.
اضم صوتي لمن يدعو للضرب من حديد على ايادي هؤلاء المجرمين الذين يعثون في الارض فسادا
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8
12 - متطوع في المسيرة الخضراء السبت 08 غشت 2020 - 22:10
نعم استعمال السلاح الوظيفي من طرف رجال الأمن يعتبر حقا مشروعا إذ يدخل في إطار الدفاع عن النفس لأن رجال الأمن مهمتهم الرئيسية هي السهر على سلامة المواطنين والمواطنات في أعراضهم وممتلكاتهم وان دعت الضرورة استعمال السلاح فهو حق مشروع لأن الدولة تحملت مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار العام وعلى الشعب أيضا مسأعدت الأمن لاستكباب الأمن لأن الأمن منكم وإليكم
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2
13 - ايجابي السبت 08 غشت 2020 - 22:20
قبل تسليح القوات المساعدة حبذا لو تكون لهم مهمة واضحة . لكون هذا الجهاز دائما ما يحتمي بجهاز آخر كما يدل على ذلك اسمه القوات المساعدة .
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-1
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