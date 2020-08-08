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الرئيسية | حوادث | ضبط كمية كبيرة من المخدرات بعرض ساحل طنجة

ضبط كمية كبيرة من المخدرات بعرض ساحل طنجة

ضبط كمية كبيرة من المخدرات بعرض ساحل طنجة
هسبريس من الرباط
السبت 08 غشت 2020 - 13:08

تمكنت دورية لخفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، في الساعات الأولى من صباح السبت، من ضبط قارب محمّل بكمية من المخدرات على شكل حزم، وإيقاف أشخاص كانوا على متنه.

وأوضح مصدر عسكري أن العملية، التي تمت بالقرب من مغارة هرقل بالساحل الشمالي، أسفرت عن ضبط 35 حزمة من المخدرات يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 1200 كيلوغرام.

وأضاف المصدر ذاته أن الدورية البحرية تمكنت من إيقاف 3 أشخاص يشتبه تورطهم في الوقوف وراء عمليات تهريب المخدرات، ليتم تسليمهم، إلى جانب القارب والمعدات، إلى مصالح الدرك الملكي بطنجة لمباشرة التحقيقات حول القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - طنجة السبت 08 غشت 2020 - 14:01
يجب على المصالح الامنية والدرك الملكي والبحرية ان يتيقظوا للقوارب الصيد التقليدية فغالبيتهم يقومون بتهريب الحشيش والمشكل انهم يخرجون ن الميناء مما يطرح اكثر من علامة استفهام !! قوارب الصيد يجب مراقبتهم ايضا
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-19
2 - سملالي السبت 08 غشت 2020 - 14:20
نعم يا اخي الأمن تحرك في حي أكدال و القصبة ولكن حتى طاغا البزناز كون دارو خدمتهم من الأول كون مضربش دوك الدراري فحي الملاح وتعريضهم لعاهة مستديمة دابا عاد وقف التجارة ديالو فالمخدرات الصلبة والخمر أما كان تيبيع بالعلالي رابي جابها ليه مكناس
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19
3 - مغنية السبت 08 غشت 2020 - 15:22
وساخو اكدال والقصبةومكناس الله يخاد الحق تجارة المخدرات الصلبةوالخمر ودابا قطاعو الولد صبعانو فالملاح ولكن الشرطة بدات العمل شادو جوج ومازال الرءيس هراب
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5
4 - ماجد السبت 08 غشت 2020 - 17:19
من أين مرت تلك المخدرات؟ القاصي و الداني يعرف من أين تمر و كم من سد قضاءي تجاوزته... مشكل المخدرات ليس الحجز عليها في آخر نقطة و إنما منعها في مهدها... المخدرات هي أصل الفساد و كل الشرور والآفات التي تدمر شبابنا. فكل جريمة تقع يتحمل الكل وزرها
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