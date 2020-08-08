ضبط كمية كبيرة من المخدرات بعرض ساحل طنجة

هسبريس من الرباط

تمكنت دورية لخفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، في الساعات الأولى من صباح السبت، من ضبط قارب محمّل بكمية من المخدرات على شكل حزم، وإيقاف أشخاص كانوا على متنه.

وأوضح مصدر عسكري أن العملية، التي تمت بالقرب من مغارة هرقل بالساحل الشمالي، أسفرت عن ضبط 35 حزمة من المخدرات يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 1200 كيلوغرام.

وأضاف المصدر ذاته أن الدورية البحرية تمكنت من إيقاف 3 أشخاص يشتبه تورطهم في الوقوف وراء عمليات تهريب المخدرات، ليتم تسليمهم، إلى جانب القارب والمعدات، إلى مصالح الدرك الملكي بطنجة لمباشرة التحقيقات حول القضية.