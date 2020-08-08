24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0406:4113:3817:1620:2621:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. لندن تدعو باريس إلى "اعتراض قوارب المهاجرين" (5.00)

  2. "تشديد المراقبة" يعود إلى المغرب .. إغلاق المقاهي ومراقبة التنقّلات‬ (5.00)

  3. "التزوير وانتحال هويّة" يورّطان شخصين في برشيد (5.00)

  4. أفلام العالم في زمن منصة "نتفليكس".. متعة الناقد ومحنة الرقيب (3.33)

  5. إنجاح الأمازيغية يمر بطرد الفرنسية من المغرب (2.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | الرشوة ترسل عون سلطة إلى سجن آيت ملول

الرشوة ترسل عون سلطة إلى سجن آيت ملول

الرشوة ترسل عون سلطة إلى سجن آيت ملول
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 08 غشت 2020 - 21:20

على إثر شكاية تقدم بها مواطن بحي لمزار بجماعة آيت ملول، عمالة إنزكان آيت ملول، إلى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير حول تعرضه للابتزاز من طرف عون سلطة برتبة "مقدم"، أمرت النيابة العامة بالاحتفاظ بالمشتكى به رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي آيت ملول.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن المشتكي اعتبر في شكايته أن عون السلطة الموقوف على ذمة هذه القضية طالبه بمبلغ 15 ألف درهم كرشوة مقابل التغاضي عن أشغال بناء غير قانونية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى التدخل من أجل إيداع عون السلطة رهن الاعتقال الاحتياطي.

وحسب المعطيات ذاتها دائما، فإن عون السلطة الموقوف أشار خلال استنطاقه أن المبلغ المالي كان على سبيل الرشوة له ولقائد المنطقة.

ولا تزال الأبحاث جارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة المتورطين المحتملين في هذا الملف، واتخاذ الجزاءات المناسبة في حقهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - خالد السبت 08 غشت 2020 - 21:29
القائد في حالت سراح و المقدم حيط قصير في حالت اعتقال ما يبين العنصرية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
220
2 - مغربي حر السبت 08 غشت 2020 - 21:29
كون كل المواطنين داروا بحال هاد السيد كون المغرب مشى بعيد " لا للرشوة "
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
159
3 - saraha raha السبت 08 غشت 2020 - 21:29
المقدم في حالة اعتقال والقاىد في حالة سراح مامعنى هذا الحلقة الأضعف إلى السجن انها العدالة يجب معاقبة الاثنين بنفس العقوبة اما غير ذلك فهذا ظلم ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
185
4 - مواطنة مغربية السبت 08 غشت 2020 - 21:30
هذا الجواب على البناء العشوائي. واضحة وضوح الشمس ان البناء العشوائي وراءه من يرخص له وإلا كفاش الانسانً يبدي دار على قدها بلا ما يفطن به لا مقدم لا قائد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
5 - khd السبت 08 غشت 2020 - 21:31
لمادا هادا القائد لم يودع السجن في انتضار التحقيق هادا ضلم المقدم يدخل السجن والقاءد في حالة سراح لماد هل يتمتع بالحصانة ام ان ابوك صاحب عمي القانون يطبق على الجميع مافيها لا وزير ولا قائد ولا مقدم الكل سواسية أمام القانون. اللهم هادا منكر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
96
6 - ملاحظ السبت 08 غشت 2020 - 21:31
لماذا يعطى الإمتياز القضائي لبعض الموظفين من فضلكم ؟
اعذروني لم أفهم او بالأحرى لم أستصغ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
73
7 - hajarbattagi السبت 08 غشت 2020 - 21:31
مقدم دخل الحبس حيت حيط قصير اما القاءد في حالة سراح اش هاذ الحكم الظالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
8 - tazi السبت 08 غشت 2020 - 21:33
القائد في حالة سراح آمتياز قضائي أو الحفار ديال المقدم في السجن الإحتياطي واخا بجوجهم في نفس القضية الﻻرتشاء مغرب الدمقراطية فهم تسطا?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
9 - مواطن مغربي. السبت 08 غشت 2020 - 21:36
يبدو ان السيد القايد غير قانع بالراتب الشهري، رغم ان راتبه جد جد محترم كما هو معروف، ويتمناه كل مواطن مغربي ينتمي للطبقة الكادحة مثلي،

للي فرط كرط امسكين،، وللي حصل يودي..
وللي ماقنع بخبرة يقنع بنصها...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
10 - امور نواكوش مروكو السبت 08 غشت 2020 - 21:37
الرشوة مازالت موجودة في المغرب للاسف المخزن لم يحسم بعد في هاذه القضايا العالقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
11 - Md ihi السبت 08 غشت 2020 - 21:38
لعجب هذا ، لمقدم فحالة إعتقال في السجن والقايد لّي حصل متلبس في أخلي سبيله بسراح مؤقت .
الأول عندو في هاذ الرشوة إلى ما خلّاش ، 1000 درهم ، وسّي القايد 15000 ، يمكن أن تشفع له إلى خرّج منها شي بركة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
12 - saloum السبت 08 غشت 2020 - 21:38
يحز في النفس قائد عندو راتبه الشهري مزيان زيادة على لمتيازات الاخرى كسيارة الخدةM rouge ورتبته ميزة له يضع نفسه في مأزق للاسف لي غواه الشيطان وكان الطمع والجشع بين عينيه كيخرج حتا على النعم لي عطاه الله اللهم عافينا كاع مابغات تقطع هذ الرشوةوحتى لي كيعطي الرشوة يتعاقب واخا بغى يحصل بها المرتشي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
13 - لا مكين والو السبت 08 غشت 2020 - 21:38
حنا بغينا نسمعو بحال هادشي فالذارالبيضاء حيت تمة ليكاين بزاف بحال هاد الشي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
14 - المكناسي السبت 08 غشت 2020 - 21:38
لأول مرة أعرف أن هناك امتياز قضائي ولاكن هل هادا الامتياز هو للقاءد فقط وليس لعون السلطة إذا كان كذلك فهو قضاء ريع لأن الإثنين تلقيا الرشوة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
15 - عمر السبت 08 غشت 2020 - 21:40
غادي يلبسها لمقدم و غادي يبرأ الشاف ديالو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
16 - said السبت 08 غشت 2020 - 21:40
لسلام عليكم: وبااااز وبغيت نسوب شهادة السكنى وتيكول ليا المقدم وش حنا منصورو معاك والو استغفر الله العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
17 - ابواسيل السبت 08 غشت 2020 - 21:41
مزيدا من تطهير الإدارة و من أجل الحفاظ على هيبتها و دعم كرامة المواطن . فلا يمكن الاستعانة "بالسبع في عملية الصيد خوفا بان ندخل منها خاوي الوفاض". لكي لا يبقى وجودا للبشر الطالح بالادارة و جبل القطاعات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
18 - حزم و لكن السبت 08 غشت 2020 - 21:49
يا ٱخواننا ظاهرة الارتشاء يجب أن تكون محط تعميم على جميع القياد و أعوان السلطة، و ليس تقديم أكباش فداء بين فترة و أخرى بعيدة.
نعم مع معاقبة الجناة على جريمة الرشوة و لكن لا نقبل السطحية و المناسبتية في معالجة الظاهرة، نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يشمل جميع الجوانب بما فيها أجرة اعوان السلطة و مهام القياد و إعادة هندسة الواجبات و المسؤوليات، اذا كنا كما تزعم بلد القانون ووالمؤسسات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
19 - حسن السبت 08 غشت 2020 - 21:55
ما هذا إلا واحد في الألف، ووقع فعل الفاعل على الضعيف، والقوي يربح هنا.......!!!
القائد في سراح والمقدم الضعيف في اعتقال، لكن ان كان هو الوسيط بينهما يستحق اكثر، لان بعض أعوان السلطة يظنون انهم مالكوا الاحياء، ورغم ذلك الحساب لكليهما واجب.......!!!
اجي تشوف عندنا باقي ديك الإعانات ديال كورونا ورمضان في القيادة حتا واحد ما استافد منها الا المعارف واعوان السلطة والسيد القائد و.......!!!!
بالمباشر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
20 - Sohaib xd السبت 08 غشت 2020 - 22:00
نعم أنا متفق مع الإخوان الذين علقوا بأن يجب على العدالة أن تحاكم المرتشبين معا اما في في حالة السراح المؤقت أو في حالة إعتقال إنما هناك القضية بين يدي قاضي التحقيق لانعرف ماذا هناك في القضية ربما أن التهمة ثابتة في حق المقدم وهناك شكوك حول القائد. من جهة نظري هناك شيء آخر هو أن القائد ضابط الشرطة القضائية لذلك يتابع أمام الوكيل العام للملك والمقدم لا صفة له لذلك يتابع أمام أنظار المحكمة الابتدائية والقضية لازالت أمام أنظار العدالة فيجب الانتظار حتى الحكم النهائي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
21 - الفاروق السبت 08 غشت 2020 - 22:04
القايد سراح موقت والمقدم السجن
باش تعرف لبلاد غادية فالخسران
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
22 - محمود السبت 08 غشت 2020 - 22:04
"في إطار الإمتياز القضائي"على هذ الحساب ما كنّا ندرسه في السنة الأولى حقوق "أن القاعد القانونية مجردة وعامة"كان غلطاً بمعنى أن القاعدة القانوني تطبق على البعض فقط أما أصحاب الإمتياز لا تطبق عليهم ! لمقدم مشا للحبس و القايد لدارو في إطار هذا الإمتياز !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
23 - السراح السبت 08 غشت 2020 - 22:05
القائد بصفته ضابطا للشرطة القضائية فإن القانون يمنحه الإمتياز القضائي فهو لا يحاكم من طرف المحكمة الإبتدائية كما أنه لا يحاكم داخل دائرة نفوذه. و لكن السؤال المطروح كيف يمتع هذا القائد بالسراح المؤقت و قد ظبط في حالة تلبس؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
24 - مرتن بري دو كيس السبت 08 غشت 2020 - 22:06
اين عدل الإسلام...القايد 15الف درهم رشوة...في حالة سراح..والمقدم ربما اخد 1000 درهم. سجن احتياطيا...العدل النزيه في دولة الحق والقانون...اليسوا كلاهما مغاربة...وفي نفس القضية يا قضاة الأرض ؟ فإن قاض السماء يرى ويسمع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
25 - متقاعد السبت 08 غشت 2020 - 22:13
الى متى يبقى في المغرب القاءد و المقدم يشوهون البلاد بهذه التصرفات .يجب الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الارتشاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
26 - بنعبدالسلام السبت 08 غشت 2020 - 22:23
المفهوم الذي يعطيه القضاء المغربي لما يسمى بالإمتياز القضائي هو الظلم بعينيه. الإمتياز القضائي لا يعني أن المُمٓتًٓع به يبقى فوق القانون. هل الإمتياز القضائي هو الذي جعل القائد متابعا في حالة سراح وكأن التهمة لم تثبث عليه، بينما المقدم ،الذي يعمل تحت إمرة القائد ، متابع في حالة اعتقال .؟ العكس هو الذي يجب أن يحدث ،لأن عون السلطة ليس إلا وسيطا في الجريمة بينما القائد هو من أمر بها ،أي الجريمة. ومن تم فإن القائد هو الذي يجب أن يُعتقل بمجرد تبوث الجريمة . المفهوم الحالي للإمتياز القضائي يجب أن يعاد فيه النظر وإلا فلا فرق بينه وبين قانون الغاب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
27 - الى خالد السبت 08 غشت 2020 - 22:27
يبدو انك لست مطلعا على القوانين التي فيها امر اسمه الامتياز القضائي . هذا الامتياز القضائي السي خالد كي لاتفهم انت المسألة مقلوبة لان المسألة تتعلق بقائد ، هو نفس الامتياز القضائي الذي استافدت منه دنيا باطمة لانها حامل وهذا يشكل استثناء ولان القائد مسؤول فهو يتابع في حالة سراح فقط اما اعفاؤه من التحقيق او المحاكمة فلا .
اتمنى ان تكون الفكرة وصلتك وان الامتياز القضائي يمكن ان يستفيد منه كل شخص في ظروف خاصة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - مشجعوا محاربون الفسسسسا السبت 08 غشت 2020 - 22:33
هل تستحمرون هدا الشعب ام ما الخطب نريد محاربة الفساد نريد محاربة المخدرات نريد محاربة الديناصورات ووووووو واللاءحة طويلة من يحارب يحارب من الجدور المسوسة مشي ديرو العكر على الخنونة اللهم انت حسبي على كل مسؤول مستهتر بهاده البلاد وشعبها انتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
29 - من الامتياز .. إلى التمييز .. السبت 08 غشت 2020 - 22:38
التلبس بجريمة الابتزاز و الارتشاء .. و التربح من وراء المنصب .. و استغلال السلطة بشطط ..تهم توجب على الجهاز القضائي التحقيق باستعجال مع المتورطين على قدم المساواة، بصرف النظر على الرتبة و الصفة، فأن يكون قائدا أو عونا .. فالتهمة واحدة .. و لا مجال للامتياز القضائي ها هنا .. إنه تمييز دون موجب حق ، يفرغ العدالة من معناها الزجري ..و يطوح بالمساواة أمام القانون !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
30 - قدور السبت 08 غشت 2020 - 22:53
ان كلمة (القاءىد) يجب ان تحذف من رتب الداخلية لما لها من حمولة تاريخية مشينة منذ عهد الحماية . القلائد = المستبد؛ المزاجي ؛ المتعجرف؛المتغطرس؛و كل الاوصاف القبيحة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
31 - hossbane السبت 08 غشت 2020 - 22:54
اين الديمقراطية؟ "في بلد الحق والقانون" عون السلطة في السجن والقائد في حالة سراح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
32 - حسن السبت 08 غشت 2020 - 22:54
البلاد التي لا زال فيها المقدم و القايد و الباشا و الخليفة لن تتقدم أبدا. هذه المناصب كانت تستعمل من طرف الاستعمار للتجسس على المقاومة و ورثناها إلى يومنا هذا.لا وجود لهؤلاء في العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
33 - Trois fois rien,,, ,,, السبت 08 غشت 2020 - 22:58
المقدم أخد 50 درهم في حالة اعتقال والقائد أخد
15 000درهم في حالة صراح ،فهم تتسطى!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 33 | عرض: 1 - 33

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.