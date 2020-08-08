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كُتّاب وآراء
الرشوة ترسل عون سلطة إلى سجن آيت ملول
على إثر شكاية تقدم بها مواطن بحي لمزار بجماعة آيت ملول، عمالة إنزكان آيت ملول، إلى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير حول تعرضه للابتزاز من طرف عون سلطة برتبة "مقدم"، أمرت النيابة العامة بالاحتفاظ بالمشتكى به رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي آيت ملول.
ووفقا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن المشتكي اعتبر في شكايته أن عون السلطة الموقوف على ذمة هذه القضية طالبه بمبلغ 15 ألف درهم كرشوة مقابل التغاضي عن أشغال بناء غير قانونية، وهو ما دفع النيابة العامة إلى التدخل من أجل إيداع عون السلطة رهن الاعتقال الاحتياطي.
وحسب المعطيات ذاتها دائما، فإن عون السلطة الموقوف أشار خلال استنطاقه أن المبلغ المالي كان على سبيل الرشوة له ولقائد المنطقة.
ولا تزال الأبحاث جارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة المتورطين المحتملين في هذا الملف، واتخاذ الجزاءات المناسبة في حقهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
اعذروني لم أفهم او بالأحرى لم أستصغ
للي فرط كرط امسكين،، وللي حصل يودي..
وللي ماقنع بخبرة يقنع بنصها...
الأول عندو في هاذ الرشوة إلى ما خلّاش ، 1000 درهم ، وسّي القايد 15000 ، يمكن أن تشفع له إلى خرّج منها شي بركة .
نعم مع معاقبة الجناة على جريمة الرشوة و لكن لا نقبل السطحية و المناسبتية في معالجة الظاهرة، نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد يشمل جميع الجوانب بما فيها أجرة اعوان السلطة و مهام القياد و إعادة هندسة الواجبات و المسؤوليات، اذا كنا كما تزعم بلد القانون ووالمؤسسات.
القائد في سراح والمقدم الضعيف في اعتقال، لكن ان كان هو الوسيط بينهما يستحق اكثر، لان بعض أعوان السلطة يظنون انهم مالكوا الاحياء، ورغم ذلك الحساب لكليهما واجب.......!!!
اجي تشوف عندنا باقي ديك الإعانات ديال كورونا ورمضان في القيادة حتا واحد ما استافد منها الا المعارف واعوان السلطة والسيد القائد و.......!!!!
بالمباشر
باش تعرف لبلاد غادية فالخسران
اتمنى ان تكون الفكرة وصلتك وان الامتياز القضائي يمكن ان يستفيد منه كل شخص في ظروف خاصة
15 000درهم في حالة صراح ،فهم تتسطى!!!!!!!