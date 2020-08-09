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كُتّاب وآراء
جرائم مختلفة تسقط أشخاصا بيد شرطة مراكش
أحالت مصالح الأمن بمراكش، يوم السبت، أربعة أشخاص من ذوي السوابق القضائية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسبب جرائم مختلفة.
وجاء توقيف أحدهم من طرف عناصر الدائرة الأمنية 13، بعد فتحها بحثا قضائياً على إثر تلقي شكاية بخصوص قيام شخص من ذوي السوابق القضائية برشق سيارة بالحجارة بالمقطع الطرقي الرابط بين دوار شعوف وحي العزوزية.
وأوضحت الشكاية أن الرشق ألحق خسائر مادية بسيارة كانت تقودها سيدة بداية الأسبوع المنصرم، مما سبب حالة من الهلع في نفوس مستعملي هذا المقطع الطرقي، قبل أن يتوارى المشتبه به عن الأنظار، مستغلا ضعف الإنارة العمومية بالمنطقة.
وتمكنت عناصر الدائرة الأمنية من خلال تحرياتها من تحديد هوية الشخص المعني وتعقب تحركاته، مما أفضى إلى توقيفه صباح الخميس الماضي.
وكشف البحث التمهيدي أن الموقوف مبحوث عنه على الصعيد الوطني بتهمة ترويج المخدرات.
كما أوقفت عناصر المصلحة الأمنية نفسها ثلاثة أشخاص آخرين يشكلون موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني بسبب جرائم مختلفة.