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كُتّاب وآراء
نهر أم الربيع يجرف شابا بنواحي عاصمة الشاوية
توفي شابّ ثلاثيني، مساء يوم السبت، غرقا بمصبّ سد الدورات المقام على نهر أم الربيع، في النفوذ الترابي لجماعة كدانة، قيادة مزورة بإقليم سطات، في ظروف لا تزال موضوع بحث تمهيدي من قبل درك أولاد سعيد سرية عاصمة الشاوية.
مصادر هسبريس أوضحت أن الشاب الثلاثيني، وهو متزوج وأب لطفلة، ويسكن بدوار الكرامطة بني امحمّد الجنوبية بجماعة كدانة، كان قد قصد اليوم ضفاف أم نهر الربيع على مستوى دوار الكراديد للاستمتاع بالسباحة، إلاّ أنّه قضى نحبه غرقا.
وأشرف ممثل السلطة المحلية وعناصر من درك أولاد سعيد على عملية انتشال جثة الضحية ومعاينتها، قبل أن يتم نقلها نحو مستودع حفظ الجثث بسطات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي لاستثمار نتائجه في مجريات البحث القضائي المفتوح، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، حسب تعليمات النيابة العامة باستئنافية سطات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي حالة الغرق الثانية في ظرف أسبوع بعد وفاة شاب غرقا، في فاتح غشت الجاري، في نهر أم الربيع، بالنفوذ الترابي لإقليم سطات، حيث يقصد المواطنون عدّة نقط متفرقة بضفاف النهر كقنطرة بولعوان ومشرع بنعبّو والمنطقة القريبة من أولاد بوجمعة بنواحي سطات هربا من ارتفاع درجة الحرارة.