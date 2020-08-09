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كُتّاب وآراء
إخماد حريق بواحة آيت منصور ضواحي تافراوت
أخمدت عناصر الوقاية المدنية بتزنيت، السبت، حريقا شب في واحة آيت منصور الواقعة بالجماعة الترابية أفلا إغير، بدائرة تافراوت التابعة لإقليم تزنيت.
ولم يتسبب الحريق، الذي أدى إلى احتراق العشرات من أشجار النخيل، في خسائر بشرية، بعد أن هرعت عناصر الوقاية المدنية إلى مكان الحريق، وتمكنت من إخماده، وفق ما أوردته السلطات المحلية.
كما توجهت السلطات المختصة إلى مكان الحريق من أجل معاينة الحادث وفتح تحقيق حول ملابساته.
يذكر أن قطاع المياه والغابات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات أكد في دراسة تتعلق بحرائق الغابات بالمغرب أنه خلال الـ 50 سنة الماضية (من 1960 إلى 2009) تم تسجيل 129112 حريقا أتلفت ما يناهز 142.292 هكتارا من الغابات، أي ما يعادل 2986 هكتارا كل سنة.