24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0606:4213:3817:1620:2421:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. انقلاب ناقلة يخلف 11 مصابا نواحي الفقيه بنصالح (5.00)

  2. في رِثاءِ طَبيبَة (5.00)

  3. سحب المملكة من لائحة "الدّول الآمنة‬" يضاعف قلق مغاربة أوروبا (2.00)

  4. موجة ثانية محتملة لـ"كورونا" تتحدى الإمكانات الصحية في المغرب (1.00)

  5. "الكمامة" تسقط العشرات في قبضة الأمن بالناظور (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | حوادث | "محاولة "الحريك" تنتهي بمصرع شاب في الفنيدق‬

"محاولة "الحريك" تنتهي بمصرع شاب في الفنيدق‬

"محاولة "الحريك" تنتهي بمصرع شاب في الفنيدق‬
هسبريس من تطوان
الاثنين 10 غشت 2020 - 07:23

لقي شاب مصرعه غرقا في مرسى مدينة الفنيدق، وفق ما علم لدى السلطات المحلية، ووفق مصادر هسبريس فإن الضحية يبلغ من العمر حوالي 18 سنة، وكان يعيش حالة تشرد بعدما قدم من مدينة وجدة رغبة في معانقة "الفردوس الأوروبي".

وأضافت المصادر ذاتها أن الشاب كان بصدد السباحة جوار قوارب الصيد التقليدي بمرسى المدينة، قبل أن يتوارى عن الأنظار، ليتم انتشاله من طرف من تواجدوا على مقربة من مكان الواقعة.

وعملت عناصر الوقاية المدنية على نقل الضحية بين الحياة والموت إلى مستشفى الحسن الثاني بالمدينة ، غير أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستعجلات، ليتم وضع جثمانه بمستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - مواطن غريق الاثنين 10 غشت 2020 - 08:04
تحقيقات النيابة العامة... جملة فريدة من نوعها
في كل غريق للهجرة ، وهاذه للاسف ليست الاولى ولا الاخرة، نقرا نفس الجملة...
ففيماذا يحققون؟ ... وماذا يجدون؟... وماذا سيفعلون للقادم؟... نفاق ونفاق...
يعلمون كل مايحدث ويتركون الشباب يموتون!!!
حسبنا الله فقط هو الذي سيحقق معكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - anouar الاثنين 10 غشت 2020 - 09:01
الصراحة كنتفهم هاد الشباب واخا أنا ضد المغامرة بالحياة لأي سبب كان و لكن الحياة قاسية و صعيبة على بزاف تاع الناس غير كنتمنى من الناس اللي نجحوا و جاو لأوروبا و امريكا الشمالية يحترمو هاد الدول اللي عطاتهم الفرصة بدل ماغير يصاوبو مسائلهم و ينساو ماداز عليهم يوليو يسبو و يتمانو الشر للدول اللي استضفاتهم من اجل ايديولوجيات استعمرت اجدادهم و اصبحوا جنود تابعين لها دون ان يدروا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - مسلم الاثنين 10 غشت 2020 - 10:20
نصيحة لي ما قادرش علا زواج...لا خدمة محترمة..لا سكنى فالمستوى... احسن يعطيه تيساع..
...حيت ولينا ماكاين غير ولد او طلق فزناقي. يعني البطالة والفقر المدقع والسرقات والاعتداءاتال كريساج ... و .الحريك...الدعارة والتسول .راه العالم داخل فازمات كبيرة....الامراض الفقر الاجرام ....الجفاف .... ندمت حتى تزوجت...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.