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كُتّاب وآراء
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"محاولة "الحريك" تنتهي بمصرع شاب في الفنيدق
الاثنين 10 غشت 2020 - 07:23
لقي شاب مصرعه غرقا في مرسى مدينة الفنيدق، وفق ما علم لدى السلطات المحلية، ووفق مصادر هسبريس فإن الضحية يبلغ من العمر حوالي 18 سنة، وكان يعيش حالة تشرد بعدما قدم من مدينة وجدة رغبة في معانقة "الفردوس الأوروبي".
وأضافت المصادر ذاتها أن الشاب كان بصدد السباحة جوار قوارب الصيد التقليدي بمرسى المدينة، قبل أن يتوارى عن الأنظار، ليتم انتشاله من طرف من تواجدوا على مقربة من مكان الواقعة.
وعملت عناصر الوقاية المدنية على نقل الضحية بين الحياة والموت إلى مستشفى الحسن الثاني بالمدينة ، غير أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستعجلات، ليتم وضع جثمانه بمستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - مواطن غريق الاثنين 10 غشت 2020 - 08:04
تحقيقات النيابة العامة... جملة فريدة من نوعها
في كل غريق للهجرة ، وهاذه للاسف ليست الاولى ولا الاخرة، نقرا نفس الجملة...
ففيماذا يحققون؟ ... وماذا يجدون؟... وماذا سيفعلون للقادم؟... نفاق ونفاق...
يعلمون كل مايحدث ويتركون الشباب يموتون!!!
حسبنا الله فقط هو الذي سيحقق معكم
في كل غريق للهجرة ، وهاذه للاسف ليست الاولى ولا الاخرة، نقرا نفس الجملة...
ففيماذا يحققون؟ ... وماذا يجدون؟... وماذا سيفعلون للقادم؟... نفاق ونفاق...
يعلمون كل مايحدث ويتركون الشباب يموتون!!!
حسبنا الله فقط هو الذي سيحقق معكم
2 - anouar الاثنين 10 غشت 2020 - 09:01
الصراحة كنتفهم هاد الشباب واخا أنا ضد المغامرة بالحياة لأي سبب كان و لكن الحياة قاسية و صعيبة على بزاف تاع الناس غير كنتمنى من الناس اللي نجحوا و جاو لأوروبا و امريكا الشمالية يحترمو هاد الدول اللي عطاتهم الفرصة بدل ماغير يصاوبو مسائلهم و ينساو ماداز عليهم يوليو يسبو و يتمانو الشر للدول اللي استضفاتهم من اجل ايديولوجيات استعمرت اجدادهم و اصبحوا جنود تابعين لها دون ان يدروا
3 - مسلم الاثنين 10 غشت 2020 - 10:20
نصيحة لي ما قادرش علا زواج...لا خدمة محترمة..لا سكنى فالمستوى... احسن يعطيه تيساع..
...حيت ولينا ماكاين غير ولد او طلق فزناقي. يعني البطالة والفقر المدقع والسرقات والاعتداءاتال كريساج ... و .الحريك...الدعارة والتسول .راه العالم داخل فازمات كبيرة....الامراض الفقر الاجرام ....الجفاف .... ندمت حتى تزوجت...
...حيت ولينا ماكاين غير ولد او طلق فزناقي. يعني البطالة والفقر المدقع والسرقات والاعتداءاتال كريساج ... و .الحريك...الدعارة والتسول .راه العالم داخل فازمات كبيرة....الامراض الفقر الاجرام ....الجفاف .... ندمت حتى تزوجت...
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