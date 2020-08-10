"محاولة "الحريك" تنتهي بمصرع شاب في الفنيدق‬

هسبريس من تطوان

لقي شاب مصرعه غرقا في مرسى مدينة الفنيدق، وفق ما علم لدى السلطات المحلية، ووفق مصادر هسبريس فإن الضحية يبلغ من العمر حوالي 18 سنة، وكان يعيش حالة تشرد بعدما قدم من مدينة وجدة رغبة في معانقة "الفردوس الأوروبي".

وأضافت المصادر ذاتها أن الشاب كان بصدد السباحة جوار قوارب الصيد التقليدي بمرسى المدينة، قبل أن يتوارى عن الأنظار، ليتم انتشاله من طرف من تواجدوا على مقربة من مكان الواقعة.

وعملت عناصر الوقاية المدنية على نقل الضحية بين الحياة والموت إلى مستشفى الحسن الثاني بالمدينة ، غير أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستعجلات، ليتم وضع جثمانه بمستودع الأموات إلى حين انتهاء التحقيق تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.