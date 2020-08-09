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كُتّاب وآراء
"الشيشة" تقود لتوقيفات ضمن شقة في آيت ملول
أسفرت عملية مداهمة شقة سكنية، باشرتها مصالح مفوضية الشرطة بمدينة آيت ملول، عن ضبط 25 شخصا، وذلك للاشتباه في تورطهم في خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية المعتمدة من طرف السلطات العمومية.
وجاء تدخل مصالح الأمن إثر توصلها بمعلومات تفيد بوجود نشاط داخل الشقة يخالف تدابير حالة الطوارئ الصحية، قبل أن تسفر العملية عن ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس باستهلاك النرجيلة "الشيشة".
وتم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف مستغل الفضاء المذكور، وذلك قصد إخضاعه للبحث القضائي الجاري على خلفية هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
اول مرة نسمع بهذه الجريمة حبذا لو يعطينا احد المتصفحين الفصل من القانون الجنائي الذي يجرم استهلاك الشيشة
اما مسالة مخالفة عدم احترام تدابير حالة الطوارئ الصحية فهي واضحة