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الرئيسية | حوادث | "الشيشة" تقود لتوقيفات ضمن شقة في آيت ملول‬

"الشيشة" تقود لتوقيفات ضمن شقة في آيت ملول‬

"الشيشة" تقود لتوقيفات ضمن شقة في آيت ملول‬
رشيد بيجيكن من أكادير
الأحد 09 غشت 2020 - 19:46

أسفرت عملية مداهمة شقة سكنية، باشرتها مصالح مفوضية الشرطة بمدينة آيت ملول، عن ضبط 25 شخصا، وذلك للاشتباه في تورطهم في خرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية المعتمدة من طرف السلطات العمومية.

وجاء تدخل مصالح الأمن إثر توصلها بمعلومات تفيد بوجود نشاط داخل الشقة يخالف تدابير حالة الطوارئ الصحية، قبل أن تسفر العملية عن ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس باستهلاك النرجيلة "الشيشة".

وتم الاحتفاظ بجميع الموقوفين تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف مستغل الفضاء المذكور، وذلك قصد إخضاعه للبحث القضائي الجاري على خلفية هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ملولي الأحد 09 غشت 2020 - 19:51
هذا خير مثال و من بين الأسباب زيادة عدد الحالات كورونا .لطفك يارب مع هاذ الشعب غير الواعي (,البعض فقط)
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2 - حسين عمري الأحد 09 غشت 2020 - 20:52
هذا أحد دواعي المطالبة بعودة الحجر الصحي الناس تابعين الشهوات ديالهم في إستخفاف بالتعليمات وزايدينها بالنشاط في شقة معدة غالبا لذلك ...يجب الضرب على أيديهم بيد من حديد ليكونوا عبرة..وراه الحال هو عودة الحجر الصحي شي15يوم حتى تضيط الأمزر راه كاين إنفلات أمني كبير في البلاد...حقيقى خص الدولة تعترف بها....
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3 - كريم الأحد 09 غشت 2020 - 21:25
حالة تلبس باستهلاك النرجيلة
اول مرة نسمع بهذه الجريمة حبذا لو يعطينا احد المتصفحين الفصل من القانون الجنائي الذي يجرم استهلاك الشيشة
اما مسالة مخالفة عدم احترام تدابير حالة الطوارئ الصحية فهي واضحة
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