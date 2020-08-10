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الرئيسية | حوادث | خلاف عائلي يتحوّل إلى جريمة قتل في شيشاوة

خلاف عائلي يتحوّل إلى جريمة قتل في شيشاوة

خلاف عائلي يتحوّل إلى جريمة قتل في شيشاوة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 10 غشت 2020 - 03:13

أحالت مصالح الدرك بإقليم شيشاوة، الأحد، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مرتكب جريمة قتل بالسلاح الأبيض راح ضحيتها ثلاثيني متأثرا بجراحه، بعدما نقل إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل بالمدينة الحمراء.

وجاءت هذه الجريمة نتيجة خلاف عائلي أدى إلى تعرض الهالك (خ. ب)، الذي كان يبلغ قيد حياته 35 عاما، لطعن بالسلاح الأبيض، سقط إثره مضرجا في دمائه، ما استدعى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بمدينة شيشاوة.

ولخطورة جراحه التي لم تنفع معها الإسعافات الأولية، قرر الطاقم الطبي الذي أشرف على إسعاف الضحية، بمستشفى محمد السادس بمدينة شيشاوة، نقله إلى مستعجلات المركز الجامعي بمراكش، حيث وافته المنية، ليتم نقله إلى مستودع الأموات بمراكش للتشريح.

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