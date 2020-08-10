سرقة محتويات سيارات تورط شاباً في بويزكارن

مصطفى البكار

أفلحت عناصر الدرك الملكي، بتنسيق مع السلطات المحلية بمدينة بويزكارن، الأحد، في توقيف شاب عشريني يشتبه في تنفيذه عشرات السرقات التي استهدفت محتويات سيارات خفيفة بالمنطقة طيلة الأشهر الماضية.

واستنادا إلى المعلومات المتوفرة لهسبريس فإن عملية توقيف المشتبه فيه تمت على مستوى حي إد بنسالم وهو ملتبس بسرقة محتويات سيارة في ملكية أحد المواطنين، وذلك بعد تعريض زجاجها الجانبي للكسر.

وجرى وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتوقيف كافة شركائه المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.