انقلاب ناقلة يخلف 11 مصابا نواحي الفقيه بنصالح

حميد رزقي من الفقيه بنصالح

انقلبت سيارة فلاحية تُقل عاملات وعمالا زراعيّين، الأحد بالطريق الإقليمية الرابطة بين دار ولد زيدوح والبروج، ما خلّف إصابة 11 شخصا، ضمنهم ثلاثة وُصفت جروحهم بـ"الخطيرة".

واستنفر الحادث مصالح الدرك بالمركز الترابي دار ولد زيدوح وعناصر الوقاية المدنية والسلطات الصحية، ليتم نقل المُصابين إلى مستشفى القرب بسوق السبت أولاد النمة من أجل تلقّي العلاجات الضرورية.

وذكرت مصادر هسبريس أن المصابين بجروح خطيرة سيتم توجيههم إلى المستشفى الجهوي لبني ملال، فيما سيجري فتح تحقيق قضائي من طرف مصالح الدرك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد أسباب وظروف انقلاب السيارة.