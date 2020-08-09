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كُتّاب وآراء
انقلاب ناقلة يخلف 11 مصابا نواحي الفقيه بنصالح
انقلبت سيارة فلاحية تُقل عاملات وعمالا زراعيّين، الأحد بالطريق الإقليمية الرابطة بين دار ولد زيدوح والبروج، ما خلّف إصابة 11 شخصا، ضمنهم ثلاثة وُصفت جروحهم بـ"الخطيرة".
واستنفر الحادث مصالح الدرك بالمركز الترابي دار ولد زيدوح وعناصر الوقاية المدنية والسلطات الصحية، ليتم نقل المُصابين إلى مستشفى القرب بسوق السبت أولاد النمة من أجل تلقّي العلاجات الضرورية.
وذكرت مصادر هسبريس أن المصابين بجروح خطيرة سيتم توجيههم إلى المستشفى الجهوي لبني ملال، فيما سيجري فتح تحقيق قضائي من طرف مصالح الدرك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد أسباب وظروف انقلاب السيارة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
بعضهم سائق تريبورتور .....
وبعضهم سيارات صغيرة...
يجب الجزم عن كل مخالف للقانون دون أن نستتني أحد.
لي زهق الأرواح
كلشي حاصر يتعاقب