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الرئيسية | حوادث | انقلاب ناقلة يخلف 11 مصابا نواحي الفقيه بنصالح

انقلاب ناقلة يخلف 11 مصابا نواحي الفقيه بنصالح

انقلاب ناقلة يخلف 11 مصابا نواحي الفقيه بنصالح
حميد رزقي من الفقيه بنصالح
الأحد 09 غشت 2020 - 16:46

انقلبت سيارة فلاحية تُقل عاملات وعمالا زراعيّين، الأحد بالطريق الإقليمية الرابطة بين دار ولد زيدوح والبروج، ما خلّف إصابة 11 شخصا، ضمنهم ثلاثة وُصفت جروحهم بـ"الخطيرة".

واستنفر الحادث مصالح الدرك بالمركز الترابي دار ولد زيدوح وعناصر الوقاية المدنية والسلطات الصحية، ليتم نقل المُصابين إلى مستشفى القرب بسوق السبت أولاد النمة من أجل تلقّي العلاجات الضرورية.

وذكرت مصادر هسبريس أن المصابين بجروح خطيرة سيتم توجيههم إلى المستشفى الجهوي لبني ملال، فيما سيجري فتح تحقيق قضائي من طرف مصالح الدرك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد أسباب وظروف انقلاب السيارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - غاني الأحد 09 غشت 2020 - 17:09
هناك بعض السائقين متهورون في مختلف الطريق
بعضهم سائق تريبورتور .....
وبعضهم سيارات صغيرة...
يجب الجزم عن كل مخالف للقانون دون أن نستتني أحد.
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11
2 - النقل السري الأحد 09 غشت 2020 - 17:12
العاملات و العمال اصبحوا كالخرفان هده السيارة لتصلح حتى للحيوانات فمابلك الانسان اين التباعد كورونا بالروح مستضعفون اين المراقبة اين السلطات اسأل الله يشفيهم و يعافيهم
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19
3 - عامل مقهور الأحد 09 غشت 2020 - 17:18
السيارة لي في الصورة مجرد خوردة لا تصلح حتى للنقل الدجاج و فيها بلاكة90 و85 وزيدها₩₩₩ يجب محاسبة المسؤلين و اصحاب الدرك الموجودين في البرجات لانهم المسؤولين العاملة في المغرب مقهورة و مستضعفة
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12
4 - adil الأحد 09 غشت 2020 - 17:18
وهل هذه ناقلة صالحة لنقل البشر ؟
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12
5 - الشريف الأحد 09 غشت 2020 - 17:19
اين هي كرامة العمال و العاملات يجب نقل هذه الفئة بسيارة لنقل المستخدمين و ليس بطريقة نقل الاكباش يجب وقف هذه المهزلة
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15
6 - أخطر من كورونا الأحد 09 غشت 2020 - 17:19
هذه الحوادث أخطر من كورونا المرجو الإنتباه في الطريق إن شاء الله الشفاء العاجل لجميع الجرحى.
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7 - مصطفى الأحد 09 غشت 2020 - 17:34
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجوا شيفاء جميع هدا هي كورونا
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7
8 - خالد الأحد 09 غشت 2020 - 17:35
ونتا معامن دوي راه غي البقر سايك الحديد لا وعي لا دين لا تربية لا قراية والقانون الردعي ما كافيش مثلا بحال مول هاذ الحادثة يتحيد ليه البيرمي إلى الأبد
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16
9 - Me again الأحد 09 غشت 2020 - 17:43
انقلابات الناقلات و الرافعات و الشاحنات و الحافلات و السيارات بسبب ضعف التكوين و التعليم. الاستيراد غير كاف و الشراء غير كافي. اي حاجة اشتريتها للعائلة سواء إلكترونية او ميكانيكية يضيع و يخسر في بضعة أسابيع رغم انه في اوروبا يعيش سنين! الروبيني كيخسر، الدوش كيخسر، الثلاجة كتخسر، الفران كيخسر، الكرسي يتهرس، إناء الورود و الأزهار كيتعهرسو ضغيا، الطاجين جديد كل 4 شهور. و الطاجين عندي في أوربا عمره 16 سنة! بحال الى جميع افراد العائلة معوقين و لو انهم موظفون و اساتذة!
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9
10 - driss الأحد 09 غشت 2020 - 18:08
حوادث السير تقتل اكثر من كوفيد 19، عشرات المواطنين يموتون يوميا في الطرقات لأن غض الطرف عن تصرفات العديد من السائقين يؤدي حتما إلى هذه النتيجة. كيف ترى أصحاب تريبورتورات يسيرون بسرعة البرق داخل المدن وتراهم يحملون عشرات من الشبان إلى ميادين كرة القدم ويمرون أمام الشرطة ولا أحد يوقفهم حتى أصبحوا يتصرفون بهمجية. هناك سائقي الحافلات والطاكسيات(صغيرة و كبيرة) لا يحترمون أدنى قوانين السير فضلا عن سيارات وحافلات لا تصلح السير. كل هذه العوامل لا يمكن أن تنتج الا كوارث وتخلف أيتام وأرامل و عاهات وخسائر لا حصر لها. هذه المصائب ستزداد اذا لم تتخذ إجراءات زجرية شديدة لردع المخالفين.
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3
11 - مغربي الأحد 09 غشت 2020 - 18:20
حتى هدي سيارة لنقل الأرواح
لي زهق الأرواح
كلشي حاصر يتعاقب
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