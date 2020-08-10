24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:06
|06:42
|13:38
|17:16
|20:24
|21:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مقتضيات جديدة تنظم صُنع الكمامات الواقية من الثوب في المغرب
- هل يدفع ارتفاع أثمان السجائر المغاربة إلى الإقلاع عن التدخين؟
- الجامعات تواجه رهان الامتحانات .. صمت وزاري ومطالب باليقظة
- جمعية تدعم مستوصفا بالأدوية لتجاوز "كورونا"
- "فيدرالية للنقل" تتحفظ على عقد برنامج السياحة
مقتضيات جديدة تنظم صُنع الكمامات الواقية من الثوب في المغرب (5.00)
هل يدفع ارتفاع أثمان السجائر المغاربة إلى الإقلاع عن التدخين؟ (0)
الجامعات تواجه رهان الامتحانات .. صمت وزاري ومطالب باليقظة (0)
- الاقتطاعات تنغص صيف "أساتذة التعاقد" وتلغي مصاريف سياحية - (108)
- المغرب يسجل 1230 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (105)
- هل يدفع ارتفاع أثمان السجائر المغاربة إلى الإقلاع عن التدخين؟ - (94)
- رسميا .. غرامة 300 درهم تنتظر مخالفي الطوارئ - (68)
- وزارة التربية تنفي حسم "نموذج الموسم الدراسي" - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تُهمة "البيدوفيليا" تلاحق خمسينياً في مدينة أزمور
أوقفت عناصر من الشرطة القضائية بالجديدة، الأحد بأزمور، رجلا في الخمسينات من عمره، على خلفية الاشتباه باعتدائه جنسيا على عدد من الأطفال بأماكن متفرقة بمدينة البئر الجديد.
وأوضحت مصادر هسبريس أن العملية بدأت بتحديد هوية ومكان شخص يُشتبه بتورّطه في الاعتداء جنسيا على الأطفال، مما دفع الشرطة القضائية بالجديدة إلى نصب كمين لاستدراج المشتبه به، ودفعه إلى التنقل من مدينة البئر الجديد إلى مدينة أزمور حيث تقطن أخته.
وأضافت المصادر ذاتها أن إيقاف المعني بالأمر وتنقيطه، وبعد ذلك التحقيق معه، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، كشف عن لائحة من العقوبات السجنية التي قضاها في أوقات سابقة، بسبب تورّطه في قضايا مرتبطة أساسا بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
وأكّدت مصادر هسبريس أن عدد الضحايا، الذين حُدّدت هوياتهم إلى حدود الساعة، بلغ 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و13 سنة، فيما لا تزال المصالح الأمنية تباشر تحقيقاتها للاستماع إلى باقي الضحايا المحتملين المرتبطين بالقضية ذاتها.
يُشار إلى أن الموقوف قضى أزيد من 10 سنوات متفرّقة بالسجن خلال الفترة ما بين 1992 و2003، من بينها سنة واحدة بين 1992 و1993، وثلاث سنوات بين 1995 و1998، وأربع سنوات بين 1998 2002، وسنتان بين 2003 و2005.