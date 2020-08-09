شرطة طنجة تتفاعل مع "فيديو"بشأن محاولة سرقة

هسبريس من طنجة

أوقفت مصالح الأمن بمدينة طنجة شخصا يبلغ من العمر 33 سنة، على خلفية مقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لمحاولة سرقة تعرض لها سائق سيارة أجرة، السبت بحومة المرابط، تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

ووفق بلاغ لولاية أمن طنجة، توصلت هسبريس بنسخة منه، فإن الأخيرة تفاعلت بسرعة وجدية مع مقطع الفيديو المنشور، الذي "يظهر فيه شخص يجلس على الأرض إلى جوار سيارة أجرة من الصنف الثاني، مصطدمة بعمود للإنارة العمومية، ومشفوع بتعليق صوتي يدعي بأن الأمر يتعلق بمحاولة للسرقة تعرض لها السائق".

وأوضح البلاغ ذاته أنه من خلال مراجعة منطقة أمن بني مكادة بولاية أمن طنجة، باعتبارها الجهة الأمنية المختصة ترابيا، تبين أن "النازلة تتعلق بمحاولة سرقة هاتف محمول تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، تعرّض لها سائق سيارة أجرة صباح السبت".

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية "أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية"، مشيرا إلى أنه "تم توقيفه وهو في حالة سكر متقدمة بعد مرور وقت وجيز من تاريخ ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".

وتم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف شخص آخر يشتبه بمشاركته في ارتكاب عملية السرقة.