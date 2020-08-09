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الرئيسية | حوادث | "الكمامة" تسقط العشرات في قبضة الأمن بالناظور

"الكمامة" تسقط العشرات في قبضة الأمن بالناظور

"الكمامة" تسقط العشرات في قبضة الأمن بالناظور
عبد الكريم هرواش من الناظور (صور: محمد العبوسي)
الأحد 09 غشت 2020 - 22:45

استمرّت حملة مراقبة إجراءات الالتزام بالتّدابير الصحية، اليوم الأحد، مع توقيف عدد من الأشخاص بمختلف الأماكن العمومية بالنّاظور بسبب عدم وضع الكمامة.

الحملةُ ذاتها التي تشرف عليها السّلطة المحلية وعناصر الأمن والقوّات المساعدة، استهدفت خاصّة أسواق المدينة والساحات العمومية وكورنيش النّاظور، وهي المناطق التي تشهد اكتظاظا كبيرا.

واقتيد الموقوفون إلى مقرّ الشرطة، حيث حُررت في حقهم محاضر خرق قانون وضع الكمامة، الذي سبق أن شدّدت وزارة الدّاخلية على ضرورة الالتزام به مع تطوّر الحالة الوبائية في البلاد والارتفاع المتزايد في عدد الإصابات اليومية.

جدير ذكره أن الحملةَ ذاتها أوقفت عددا من "الحراكة"، الذين عاد تواجدهم في أنحاء المدينة لافتا للانتباه بعد رفع الحجر الصحّي، وهم الفئة الأكثر عرضة للعدوى بسبب عدم التزامهم بأي إجراءات وقائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - belahcen الأحد 09 غشت 2020 - 22:54
موضوع الكمامات ا. ان بعض المواطنين في الشارع والاسواق لا يجعلون الكمامات بين اعينهم او في اعناقهم ويتجواون بدن كمامة ومنهم كثير في الشارع ولا احد يتكلم معهم.
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11
2 - faridou الأحد 09 غشت 2020 - 23:01
حبذا لو كل السلطات تحذو حدوكم في جل المدن خاصة التي لم تعرف ارتفاع عدد المرضى لكوفيد كاكادير مثلا فالكثير من الشباب خاصة لاكمامة لاتباعد خاصة فسوق الحد او ماشابه
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6
3 - ندى الأحد 09 غشت 2020 - 23:05
بغيت غير نعرف علاش هذه الحملة ما كايناش في فاس. أغلبية الناس ماديرينهاش .وماكان لي مسوق ليهم. ليس هناك لا حسيب ولا رقيب....
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29
4 - aziz الأحد 09 غشت 2020 - 23:06
و كم من شخص سيتم نقل العدوى اليه عن طريق جمعه في السطافيط و العكس
هل فعلا مطبق تدابير بعقلية الروبو
الله يرحم الوالدين فكروا بعقلكم ماشي بالهمجية و القمع
و زعما صحة دير ،طبق،نفذ و لا تدخل الحبس من الاخر
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33
5 - ولد حميدو الأحد 09 غشت 2020 - 23:11
القانون مع العاقلين جيد و لكن هل بامكان تطبيق القانون على المتشردين و الحمقى و الشماكرية فحتى هم سينقلون الوباء ادا لم يضعوا الكمامات
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1
6 - سامحين في الشعب!!! الاثنين 10 غشت 2020 - 00:40
الحكومة سامحة في الشعب! إلى ماكانش واعي ماكاين مشكل!لأنه هو الذي سيؤدي الثمن! إللي بغا إموت إموت!قانون الكمامة كاين ولا يُطبق! قانون السمطة في الطومبيل يُطبق بزجره، اعلاش ماتكون الكمامة بحال السمطة في تطبيق القانون، الله يرحم الوالدين ديرو حملة عامة اديال سيمانة فقط ضد المخالفين للكمامة، و
أكيد ستكون النتيجة إجابية !!! إذا كانت الحكومة في واد والشعب في واد فإننا لا محالة سنذهب إلى الكارثة، الواجب كل مسؤول وأصحاب القرار على الخصوص إديرو الخدمة اديالهم اللي مخلصين عليها،...وإلا يضعون استقالتهم ويتركون أماكنهم لأشخاص يقدرون حق المسؤولية والوطنية الحقة !!!!!
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