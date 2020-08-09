24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:06
|06:42
|13:38
|17:16
|20:24
|21:47
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مقتضيات جديدة تنظم صُنع الكمامات الواقية من الثوب في المغرب
- هل يدفع ارتفاع أثمان السجائر المغاربة إلى الإقلاع عن التدخين؟
- الجامعات تواجه رهان الامتحانات .. صمت وزاري ومطالب باليقظة
- جمعية تدعم مستوصفا بالأدوية لتجاوز "كورونا"
- "فيدرالية للنقل" تتحفظ على عقد برنامج السياحة
مقتضيات جديدة تنظم صُنع الكمامات الواقية من الثوب في المغرب (5.00)
هل يدفع ارتفاع أثمان السجائر المغاربة إلى الإقلاع عن التدخين؟ (0)
الجامعات تواجه رهان الامتحانات .. صمت وزاري ومطالب باليقظة (0)
- الاقتطاعات تنغص صيف "أساتذة التعاقد" وتلغي مصاريف سياحية - (108)
- المغرب يسجل 1230 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (105)
- هل يدفع ارتفاع أثمان السجائر المغاربة إلى الإقلاع عن التدخين؟ - (94)
- رسميا .. غرامة 300 درهم تنتظر مخالفي الطوارئ - (68)
- وزارة التربية تنفي حسم "نموذج الموسم الدراسي" - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"الكمامة" تسقط العشرات في قبضة الأمن بالناظور
استمرّت حملة مراقبة إجراءات الالتزام بالتّدابير الصحية، اليوم الأحد، مع توقيف عدد من الأشخاص بمختلف الأماكن العمومية بالنّاظور بسبب عدم وضع الكمامة.
الحملةُ ذاتها التي تشرف عليها السّلطة المحلية وعناصر الأمن والقوّات المساعدة، استهدفت خاصّة أسواق المدينة والساحات العمومية وكورنيش النّاظور، وهي المناطق التي تشهد اكتظاظا كبيرا.
واقتيد الموقوفون إلى مقرّ الشرطة، حيث حُررت في حقهم محاضر خرق قانون وضع الكمامة، الذي سبق أن شدّدت وزارة الدّاخلية على ضرورة الالتزام به مع تطوّر الحالة الوبائية في البلاد والارتفاع المتزايد في عدد الإصابات اليومية.
جدير ذكره أن الحملةَ ذاتها أوقفت عددا من "الحراكة"، الذين عاد تواجدهم في أنحاء المدينة لافتا للانتباه بعد رفع الحجر الصحّي، وهم الفئة الأكثر عرضة للعدوى بسبب عدم التزامهم بأي إجراءات وقائية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
هل فعلا مطبق تدابير بعقلية الروبو
الله يرحم الوالدين فكروا بعقلكم ماشي بالهمجية و القمع
و زعما صحة دير ،طبق،نفذ و لا تدخل الحبس من الاخر
أكيد ستكون النتيجة إجابية !!! إذا كانت الحكومة في واد والشعب في واد فإننا لا محالة سنذهب إلى الكارثة، الواجب كل مسؤول وأصحاب القرار على الخصوص إديرو الخدمة اديالهم اللي مخلصين عليها،...وإلا يضعون استقالتهم ويتركون أماكنهم لأشخاص يقدرون حق المسؤولية والوطنية الحقة !!!!!