"الكمامة" تسقط العشرات في قبضة الأمن بالناظور

عبد الكريم هرواش من الناظور (صور: محمد العبوسي)

استمرّت حملة مراقبة إجراءات الالتزام بالتّدابير الصحية، اليوم الأحد، مع توقيف عدد من الأشخاص بمختلف الأماكن العمومية بالنّاظور بسبب عدم وضع الكمامة.

الحملةُ ذاتها التي تشرف عليها السّلطة المحلية وعناصر الأمن والقوّات المساعدة، استهدفت خاصّة أسواق المدينة والساحات العمومية وكورنيش النّاظور، وهي المناطق التي تشهد اكتظاظا كبيرا.

واقتيد الموقوفون إلى مقرّ الشرطة، حيث حُررت في حقهم محاضر خرق قانون وضع الكمامة، الذي سبق أن شدّدت وزارة الدّاخلية على ضرورة الالتزام به مع تطوّر الحالة الوبائية في البلاد والارتفاع المتزايد في عدد الإصابات اليومية.

جدير ذكره أن الحملةَ ذاتها أوقفت عددا من "الحراكة"، الذين عاد تواجدهم في أنحاء المدينة لافتا للانتباه بعد رفع الحجر الصحّي، وهم الفئة الأكثر عرضة للعدوى بسبب عدم التزامهم بأي إجراءات وقائية.