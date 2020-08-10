24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
10/08/2020
الأيام القادمة
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:06
|06:42
|13:38
|17:16
|20:24
|21:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- مغاربة ينتقدون "خرق الحجر" ويَعْزونَ الاستهتار إلى تخبط الحكومة
- عالم ما بعد "كوفيد-19".. التّغيير الحقيقي صناعة شاقّة ومعقَّدَة
- الأكاديمي لحسن مادي يبدد القلق عبر "التربية على القيم الإنسانية"
- أكثر من مجرد ألم بالمفاصل .. الروماتيزم له أشكال عديدة
- تمارين بسيطة في المنزل للوقاية من تجلط الدم
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الغموض يحيط بمصرع ربّ أسرة طعناً في الناظور
الاثنين 10 غشت 2020 - 08:17
لفظ ممرّض يشتغل في مستشفى الحسني بالنّاظور، مساء الأحد، أنفاسَه الأخيرة متأثرا بجروحه التي خلفتها طعنة قاتلة في بطنه.
وحسب مصدر هسبريس، فإنّ زوجةَ المتوفّى عثرت عليه مطعونا بخنجر حاد داخل غرفته، مما يرجح فرضية إقدامه على الانتحار.
الضحية وهو رجل في الخمسينات من عمره، يقطن بحي براقة بالنّاظور وخلف وراءه ثلاث طفلات، ولا يُعرف إلى حدّ الآن سبب وضعه حدّا لحياته.
وكشف أحد أفراد عائلة الممرض المتوفّى أن الضحية كان يعاني من اضطرابات نفسية ويتعاطى أدوية مهدّئة، وفي الوقت نفسه يعيش ظروفا عائلية مستقرّة.
وحلّت بمكان الحادث عناصر الشرطة العلمية، التي باشرت بحثها في مسرح الواقعة، في انتظار ما سيسفر عنه التّحقيق.