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الرئيسية | حوادث | الضرب حتى الموت وراء توقيف ثلاثيني بأبي الجعد

الضرب حتى الموت وراء توقيف ثلاثيني بأبي الجعد

الضرب حتى الموت وراء توقيف ثلاثيني بأبي الجعد
حميد رزقي
الاثنين 10 غشت 2020 - 09:04

تمكنت عناصر الأمن بالمفوضية الجهوية للشرطة بأبي الجعد، السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى الموت في حق مواطن مغربي مقيم بالخارج يبلغ من العمر 70 سنة.

وذكر بلاغ توصلت به هسبريس من ولاية أمن بني ملال أن مصالح الشرطة القضائية كانت قد باشرت صباح 04 غشت الجاري إجراءات معاينة جثة الضحية، الذي عثر عليه يحمل عدة طعنات قاتلة بالقرب من منزله بدرب القادرين بمدينة أبي الجعد.

وأضاف البلاغ أن "الأبحاث والتحريات مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الذي تربطه علاقة قرابة عائلية بالضحية وتوقيفه، والذي يشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الجريمة لأسباب وخلفيات يجري حاليا البحث لتحديدها".

وأشار المصدر ذاته إلى أن المشتبه فيه عمد لحظة توقيفه إلى إيذاء نفسه بشكل متعمد باستعمال السلاح الأبيض، مما أسفر عن إصابته بجروح في البطن، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث تم الاحتفاظ به رهن المراقبة الطبية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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