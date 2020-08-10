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الرئيسية | حوادث | الدركيون يحبطون ترويج مخدرات في "اولاد عياد"

الدركيون يحبطون ترويج مخدرات في "اولاد عياد"

الدركيون يحبطون ترويج مخدرات في "اولاد عياد"
حميد رزقي من الفقيه بنصالح
الاثنين 10 غشت 2020 - 17:16

تمكنت عناصر من سرية الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد التابع لسرية الفقيه بن صالح، الاثنين، من إحباط محاولة لترويج كمية مهمة من "الكيف" و"طابا"، كانت في طريقها إلى المنطقة.

وذكرت مصادر هسبريس أن سيارة من الحجم الكبير كانت محملة بحوالي 500 كيلوغرام من "الكيف" و100 كيلوغرام من مادة "طابا" فقدت السيطرة عليها بمدار على الطريق الجهوية رقم 309، الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 ووادي زم على مستوى تراب جماعة أولاد ناصر بالفقيه بن صالح؛ ما تسبب في حادث سير عادي، اضطر معها شخصان إلى الهروب تاركين الحمولة والسيارة بعين المكان.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي بأولاد عياد حلت على وجه السرعة بمكان الحادث، وتمكنت من حجز السيارة وحمولتها، كما باشرت حملة تمشيط واسعة عن لإيقاف أصحاب الحمولة بتنسيق مع الشرطة العلمية وعناصر مركز الاستئناس ببني ملال.

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1 - ماجد الاثنين 10 غشت 2020 - 18:02
تحية لكم وتقديري أيها الأبطال الساهرون على أمن الوطن اجيوا عندنا المكناس خصوصاً حي القصبة واكدال عامر بالتجار المخدرات الصلبة والحشيش والخمر ولكن واقلة عندهم الطورزاسي!!!!!!!
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