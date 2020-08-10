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كُتّاب وآراء
رصاص الشرطة ينهي تبادلا للعنف في "بني مكادة"
قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن شرطيا، برتبة مفتش شرطة يعمل بفرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة بني مكادة بولاية أمن طنجة، أطلق رصاصة من سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية، عرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير وجديّ باستعمال السلاح الأبيض.
بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، ذكر أن عناصر الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 41 سنة، والذي كان بصدد تبادل العنف باستعمال السلاح الأبيض مع شخصين آخرين بحي الحدادة بمنطقة بني مكادة، قبل أن يعمد إلى تعريض عناصر الشرطة لمحاولة اعتداء خطير باستعمال السلاح الأبيض؛ الأمر الذي اضطر معه موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه بشكل سطحي على مستوى أطرافه السفلى.
الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، يقول البلاغ، مكن من ضبط المشتبه فيه وحجز أربعة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير؛ فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف باقي المتورطين في هذا الاعتداء بعدما تم تحديد هوياتهم بشكل كامل.
وقد نُقل المشتبه فيه إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
تخيلوا معي مشهد طالب انطلق عبر القطارفي اتجاه مدينة وامضى الليل بكامله مسافرا من اجل مقابلة توظيف وعند الوصول في الصباح سرقت محفظته وفيها حاسوب ودبلوم التخرج وباقي الوثائق
اذا كان هناك حزم من السلطات في استعمال قوتها اعتقد ان مثل هذه المشاهد المؤلمة سوف تقل