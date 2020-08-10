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الرئيسية | حوادث | رصاص الشرطة ينهي تبادلا للعنف في "بني مكادة"

رصاص الشرطة ينهي تبادلا للعنف في "بني مكادة"

رصاص الشرطة ينهي تبادلا للعنف في "بني مكادة"
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 غشت 2020 - 14:20

قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن شرطيا، برتبة مفتش شرطة يعمل بفرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة بني مكادة بولاية أمن طنجة، أطلق رصاصة من سلاحه الوظيفي لتوقيف شخص، من ذوي السوابق القضائية، عرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء خطير وجديّ باستعمال السلاح الأبيض.

بلاغ للمديرية، توصلت به هسبريس، ذكر أن عناصر الشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 41 سنة، والذي كان بصدد تبادل العنف باستعمال السلاح الأبيض مع شخصين آخرين بحي الحدادة بمنطقة بني مكادة، قبل أن يعمد إلى تعريض عناصر الشرطة لمحاولة اعتداء خطير باستعمال السلاح الأبيض؛ الأمر الذي اضطر معه موظف الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة أصابت المشتبه فيه بشكل سطحي على مستوى أطرافه السفلى.

الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، يقول البلاغ، مكن من ضبط المشتبه فيه وحجز أربعة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير؛ فيما تتواصل الأبحاث من أجل توقيف باقي المتورطين في هذا الاعتداء بعدما تم تحديد هوياتهم بشكل كامل.

وقد نُقل المشتبه فيه إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - أحمد الاثنين 10 غشت 2020 - 14:28
يجب البحث عن الناس التي لا تضع الكمامة و أيضا الناس التي تحمل الأسلحة البيضاء، هم أيضا يشكلون خطورة مند زمن بعيد.
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27
2 - مواطن الاثنين 10 غشت 2020 - 14:29
تحية لعناصر الامن الوطني الحزم ثم الحزم ضد المستهترين و العدميين و المجرمين ، احترام الامن من احترام القانون .
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53
3 - سعيد الراوي الاثنين 10 غشت 2020 - 14:31
هنيئا للشرطة على كل المجهودات المبدولة لتوقيف مثل هؤلاء الاشخاص الذين لا يرحمون.
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49
4 - محمد الاثنين 10 غشت 2020 - 14:59
العز والنصر لك سيدي الشرطي لردعك لهذا المجرم وأمثاله. شكرا لك من القلب.
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52
5 - بن محمد الاثنين 10 غشت 2020 - 14:59
اغلب تدخلات رجال الامن بالسلاح الوضيفي و اطلاق الرصاص التحديري دائما ما يكون على ذوا السوابق القضائية و المجرمين المعروفين لدواءر الأمنية. فهذه الشردمة الفاسدة التي لم ينجح معها السجن في تقويمها فيجب الحكم عليهم بالسجن مذا الحياة مع التشديد و النفي البعيد عن مدنهم ولا عفو، انهم لا يرجى منهم الخير . شكرا هسبريس
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56
6 - hakim الاثنين 10 غشت 2020 - 15:15
استعمال السلاح الوظيفي ضروري لحماية الناس من المجرمين خصوصا خصوصا اللصوص
تخيلوا معي مشهد طالب انطلق عبر القطارفي اتجاه مدينة وامضى الليل بكامله مسافرا من اجل مقابلة توظيف وعند الوصول في الصباح سرقت محفظته وفيها حاسوب ودبلوم التخرج وباقي الوثائق
اذا كان هناك حزم من السلطات في استعمال قوتها اعتقد ان مثل هذه المشاهد المؤلمة سوف تقل
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47
7 - مرتن بري دو كيس الاثنين 10 غشت 2020 - 15:16
الله يرضي عليك آولدي...القرطاس هو اللي يصلح مع الحيوانات المفترسة.والوحوش النارية...
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50
8 - محمد مداني الاثنين 10 غشت 2020 - 15:21
تحية لرجال الأمن فهاؤلاء المجرمون لا ينفع معهم إلا الرصاص وبدون تردد، لأن الشرطي إذا تردد فيصبح في الخطر
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20
9 - العلوي الصحراوي الاثنين 10 غشت 2020 - 15:24
يجب الضرب بيد من حديد على من سولت له نفسه أن يخلق الرعب و الفتنة بين المواطنين،لكي يكون عبرة لأمثاله ، لا أن يعتقل اليوم وغدا يخلى سبيله وكأنه دخل في فسحة أو نزهة
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18
10 - الله المعين الاثنين 10 غشت 2020 - 15:41
بما ان مثل هذه النماذج لا تستفيد من سجنها لمرات عديدة، حبذا لو أن المشرع يخرج إلى الوجود قانونا لكل من ثبت حيازته لسلاح ابيض بدون ترخيص (أصحاب المهن التي تتطلب مثل هذه الأشياء) ان يحكم مباشرة ب ستة أشهر نافذة دون جلسة وفي حالة العودة بنفس الطريقة يحكم بسنة ثم في حالة العودة بسنتين وفي حالة العودة اربع سنوات كل عودة بالضعف ويسجن بعيدا عن مدينته، مثلا هذا من طنجة يسجن في العيون، وساكن العيون يسجن بوجدة وهكذا ونطلب الهداية لنا وللجميع
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15
11 - عينك ميزانك الاثنين 10 غشت 2020 - 17:53
في امريكا يكفي ان تشعر السلاح الابيض ليتم اطلاق النار عليك لا مفاوضات مع المجرمين و من يعرض حياة المواطنين للخطر و إلا ستصبح فوضى
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2
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