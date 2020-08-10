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الرئيسية | حوادث | الأمن يفشِل محاولة للهجرة غير النظامية بالجديدة

الأمن يفشِل محاولة للهجرة غير النظامية بالجديدة

الأمن يفشِل محاولة للهجرة غير النظامية بالجديدة
هسبريس من الرباط
الاثنين 10 غشت 2020 - 15:05

أجهضت عناصر الشرطة التابعة للأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، اليوم الاثنين، عملية للهجرة غير الشرعية، حيث أوقفت شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن عناصر الأمن أوقفت المشتبه فيهما، البالغين من العمر 38 و39 سنة، متلبسين بإيواء 35 مرشحا للهجرة غير الشرعية؛ من بينهم قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، بمنزل كائن بحي بئر أنزران بمدينة الجديدة، تحضيرا لمحاولة تهجيرهم بطريقة غير شرعية انطلاقا من سواحل الجرف الأصفر.

عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يضيف البلاغ، أسفرت عن حجز 12 حاوية تضم 600 لتر من البنزين وخمسة هواتف محمولة وجهازين للتواصل اللاسلكي، علاوة على أربع سترات للنجاة وبذلة للغوص وطوق نجاة ودراجة نارية تحمل لوحات ترقيم مسجلة بالخارج.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما والمرشحين الراغبين في الهجرة غير الشرعية للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عبدالإله الاثنين 10 غشت 2020 - 15:19
هؤلاء المجتمعون في منزل واحد و بهذا العدد يجب إجراء تحاليل كورونا لهم أولا و يجب معاقبتهم أشد عقاب. مدينة الجديدة شبه خالية من الفيروس فإذا ثبتت إصابتهم سيتسببون في بؤرة جديدة للفيروس.
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-4
2 - واحد من الرعية الاثنين 10 غشت 2020 - 15:43
عندما قرأت هذا الخبر أسرعت للبحث في كَوكَل عن خريطة للمغرب لأعرف أقرب يابسة أجنبية لسواحله انطلاقا من الجديدة ، فوجدت جزيرة ماديرا البرتغالية التي تبعد بـ 933 كيلومتر . و بالنظر للمعدات التي تم حجزها ، يستحيل أن تكون ماديرا هي الهدف . و بما أن الحراكَة لا يمكن أن يغامروا بالوصول من الجديدة إلى طنجة بحرا و هم يعلمون أن الحراسة الساحلية المغربية جد مشددة . تساءلت إلى كان سيأخذ هؤلاء البؤساء الذين وثقوا بهم . أكيد كانوا سيتركونهم في عرض البحر بعد النصب عليهم في مبلغ الرحلة . أو سيتجولون بهم بعض الوقت في البحر و ينزلونهم في شاطئ الحوزية أو مولاي عبد الله و يوهمونهم أنهم وصلوا شواطئ أوروبا . واضح أن العملية كانت عملية نصب و احتيال أكثر منها عملية هجرة سرية .
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10
3 - o.z. الاثنين 10 غشت 2020 - 16:46
صراحة مفهمتش. واش بغاو يهاجرو من الجديدة إلى إسبانيا أو إلى جزر الكناري؟؟؟
المشكل كلتا الوجهتين بعيدتين عن الجرف الأصفر و السفر عبر البحر إليهما فهو بمثابة انتحار.
أرواح شبابنا لم تعد لها قيمة و هذا يطرح أكثر من سؤال.
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10
4 - هشام الاثنين 10 غشت 2020 - 17:16
مغامرة د سبق و رأيتهم في مدينة سيدي ايفني و شاطئ اكلو و مير لفت
و كذلك من ضفاف طرفاية ينطلقون نحو المجهول في اعماق البحر المخيف
وصف احد الناجين في بحر أكلو سنة 2018 الامواج مثل الجبال ووالليل مخيف اضعاف النهار .
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