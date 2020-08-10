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كُتّاب وآراء
الأمن يفشِل محاولة للهجرة غير النظامية بالجديدة
أجهضت عناصر الشرطة التابعة للأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، اليوم الاثنين، عملية للهجرة غير الشرعية، حيث أوقفت شخصين للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن عناصر الأمن أوقفت المشتبه فيهما، البالغين من العمر 38 و39 سنة، متلبسين بإيواء 35 مرشحا للهجرة غير الشرعية؛ من بينهم قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، بمنزل كائن بحي بئر أنزران بمدينة الجديدة، تحضيرا لمحاولة تهجيرهم بطريقة غير شرعية انطلاقا من سواحل الجرف الأصفر.
عملية التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يضيف البلاغ، أسفرت عن حجز 12 حاوية تضم 600 لتر من البنزين وخمسة هواتف محمولة وجهازين للتواصل اللاسلكي، علاوة على أربع سترات للنجاة وبذلة للغوص وطوق نجاة ودراجة نارية تحمل لوحات ترقيم مسجلة بالخارج.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما والمرشحين الراغبين في الهجرة غير الشرعية للبحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
المشكل كلتا الوجهتين بعيدتين عن الجرف الأصفر و السفر عبر البحر إليهما فهو بمثابة انتحار.
أرواح شبابنا لم تعد لها قيمة و هذا يطرح أكثر من سؤال.
و كذلك من ضفاف طرفاية ينطلقون نحو المجهول في اعماق البحر المخيف
وصف احد الناجين في بحر أكلو سنة 2018 الامواج مثل الجبال ووالليل مخيف اضعاف النهار .