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الرئيسية | حوادث | لسعة سامة لعقرب تنهي حياة طفلة في سطات

لسعة سامة لعقرب تنهي حياة طفلة في سطات

لسعة سامة لعقرب تنهي حياة طفلة في سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 11 غشت 2020 - 05:15

توفيت طفلة، الإثنين، في قسم العناية المركّزة بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بعاصمة الشاوية، متأثرة بسمّ عقرب لسعتها بمسقط رأسها بمنطقة رأس العين الشاوية دائرة ابن أحمد، نواحي مدينة سطات.

مصادر هسبريس أفادت بأن الطفلة، البالغة من العمر خمس سنوات، وتنحدر من رأس العين الشاوية، نقلتها أسرتها على وجه السرعة نحو مستشفى سطات، وبعد فحصها أحيلت على قسم الإنعاش لتلقي العلاجات الضرورية، بسبب خطورة وضعها الصحي، إلاّ أنها فارقت الحياة أمس الإثنين.

وأضافت المصادر ذاتها أن جثة الهالكة جرى تحويلها إلى قسم الأموات، قصد المعاينة أو التشريح من قبل طبيب مختصّ، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، قبل تسليمها لأهلها في اليوم نفسه.

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