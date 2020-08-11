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الدرك يحجز طنين من المخدرات في "خميس الساحل"
الثلاثاء 11 غشت 2020 - 15:03
أوقفت عناصر سرية الدرك الملكي بمنطقة خميس الساحل، التابعة لعمالة إقليم العرائش، سيارة محملة بكمية كبيرة من مخدر الشيرا.
مصادر هسبريس أوردت أن ناقلي شحنة المخدرات حاولوا الفرار من قبصة الدرك الملكي، حيث انقلبت بهم السيارة، ليفروا بعدها إلى وجهة مجهولة.
وقد تم العثور داخل العربة على 70 رزمة من مخدر الشيرا، حيث قدر وزنها بطنين، ليتم حجزها وقطر السيارة بعد القيام بسمح شامل لمحتوياتها.