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الرئيسية | حوادث | حادث مروري ينهي حياة ثلاثيني نواحي سطات

حادث مروري ينهي حياة ثلاثيني نواحي سطات

حادث مروري ينهي حياة ثلاثيني نواحي سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 11 غشت 2020 - 22:15

لقي شخص ثلاثيني مصرعه على الفور، يوم الثلاثاء، في حين أصيب شابّ بجروح خطيرة، بعد تعرّضهما لحادثة سير قاتلة نتيجة اصطدام بين دراجتين ناريتين على مستوى جماعة كدانة قيادة مزورة نواحي سطات.

مصادر هسبريس أفادت بأن الهالك "ه.ب" مزداد سنة 1984، ينحدر من دوار لكراديد شرقاوة جماعة كدانة قيادة امزورة إقليم سطات، كان قيد حياته على متن درّاجة نارية ليلا، حيث توفي نتيجة اصطدام بين درّاجته ودراجة نارية أخرى كانت قادمة من الاتجاه الآخر بالطريق الإقليمية 3620 في اتجاه سدّ الدورات بمحاذاة دوار لكراديد.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد سعيد وممثل عن السلطة المحلية إلى مكان الحادثة، وقاموا بمعاينتها قبل نقل المصاب إلى مستشفى سطات قصد العلاج.

وموازاة مع ذلك، وضعت جثة الهالك بقسم الأموات من أجل المعاينة أو التشريح لتحديد سبب الوفاة لفائدة البحث المفتوح قصد كشف جميع الظروف المحيطة بالحادث لتحديد المسؤوليات، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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