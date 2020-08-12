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الرئيسية | حوادث | هتك عرض طفل يوقع شخصا في قبضة درك تزنيت

هتك عرض طفل يوقع شخصا في قبضة درك تزنيت

هتك عرض طفل يوقع شخصا في قبضة درك تزنيت
مصطفى البكار
الأربعاء 12 غشت 2020 - 00:06

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت، مساء الثلاثاء، من توقيف شخص أربعيني، يشتبه في تورطه في قضية متعلقة بالتغرير بطفل قاصر وهتك عرضه بجماعة الركادة أولاد جرار.

وأوردت مصادر هسبريس أن الموقوف جرى ضبطه داخل منزل بحي ودادية الخير وهو متلبس بممارسة شذوذه الجنسي على الضحية، البالغ من العمر 14 سنة والذي يعاني من إعاقة ذهنية.

ووُضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة قصد تحديد كافة ظروف وملابسات الواقعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سنتين سجنا الأربعاء 12 غشت 2020 - 00:35
و في الأخير الحكم لن يتجاوز السنتين أي غابة نعيش فيها.
لو كانت الأحكام قاسية لما تجرأ أحد على اغتصاب و لو حمار.
لعنة الله على كا ظالم. ستسألون غذا أمام الله.
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2 - بنت الرباط الأربعاء 12 غشت 2020 - 00:44
دابا هادا بشر ولا حيوان ...وبغينا كورونا تخرج من البلاد ؟؟ لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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