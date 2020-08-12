هتك عرض طفل يوقع شخصا في قبضة درك تزنيت

مصطفى البكار

تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت، مساء الثلاثاء، من توقيف شخص أربعيني، يشتبه في تورطه في قضية متعلقة بالتغرير بطفل قاصر وهتك عرضه بجماعة الركادة أولاد جرار.

وأوردت مصادر هسبريس أن الموقوف جرى ضبطه داخل منزل بحي ودادية الخير وهو متلبس بممارسة شذوذه الجنسي على الضحية، البالغ من العمر 14 سنة والذي يعاني من إعاقة ذهنية.

ووُضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة قصد تحديد كافة ظروف وملابسات الواقعة.