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كُتّاب وآراء
الشرطة توقف "الرهوني" ورفاقه في القصر الكبير
أفادت مصادر هسبريس بأنه "في إطار الحملات التي تقوم بها شرطة القصر الكبير لمحاربة الجريمة وإيقاف المبحوث عنهم، تمكنت، صباح الأربعاء، من إيقاف أربعة أشخاص من ذوي السوابق ومبحوث عنهم في جرائم مختلفة".
وأوضحت المصادر ذاتها أنه جرى إيقاف الشخص الأول "ف. م" بالحي الجديد، يلقّب بـ"الرهوني" من مواليد 1997 وله سوابق في السرقة والضرب والجرح، إلى جانب "م. ب" من مواليد 1998 الذي تم إيقافه بحي سيدي رضوان، ومبحوث عنه من أجل السرقة الموصوفة وتكوين عصابة إجرامية.
أما الموقوف بالثالث، أشارت مصادر الجريدة إلى أنه "م. ز" من مواليد 1990، وتم إيقافه بحي سوق الصغير، من أجل الضرب والجرح بالسلاح الأبيض وتجارة المخدرات. كما تم إيقاف "م. ن" من مواليد 1957 بحي النهضة، على خلفية تجارة المخدرات والتلبس بحيازة قطع عديدة من مخدر الشيرا.
يُشار إلى أن الموقوفين الأربعة وُضعوا رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يُجرى تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تقديمهم أمام القضاء ومتابعتهم بحسب المنسوب إليهم.