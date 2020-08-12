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الرئيسية | حوادث | توقيف متورطين في الاتجار بالبشر بمدينة العيون

توقيف متورطين في الاتجار بالبشر بمدينة العيون

توقيف متورطين في الاتجار بالبشر بمدينة العيون
هسبريس من الرباط
الأربعاء 12 غشت 2020 - 20:20

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون بتنسيق مع نظيرتها بمدينة بوجدور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الثلاثاء، أربعة أشخاص، من بينهم مواطن من جنسية سنغالية وآخر من دولة غينيا كوناكري، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وجرى توقيف المشتبه فيهم في عملية متزامنة بكل من مدينتي العيون وبوجدور، قبل أن تسفر إجراءات البحث والتفتيش عن ضبط 21 مرشحا للهجرة السرية، وحجز زورق مطاطي وخمسة محركات خاصة بالقوارب، وجهازين لتحديد ورصد المواقع، وسيارة رباعية الدفع وأخرى خفيفة، فضلا عن مجموعة من الهواتف النقالة ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الاجرامي، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة لإجراءات البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية، والكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكات الإجرامية.

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