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كُتّاب وآراء
"الخيانة الزوجية" توقع بـ"مخزني" في سيدي بيبي
أوقفت مصالح الدرك الملكي، الأربعاء بالمركز الترابي سيدي بيبي، ضواحي اشتوكة، مخزنيا وامرأة، هي أم لأربعة أبناء، بإحدى المنازل في دوار "حاسي"، بعد شكاية تقدم بها زوج الموقوفة.
ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن المخزني، الذي يعمل بالمقاطعة الإدارية الأولى بآيت اعميرة، كان على علاقة بالسيدة منذ مدة، كما أنها وزوجها ينتظران تنفيذ مسطرة الطلاق التي تنظر فيها ابتدائية إنزكان.
وأضافت المصادر ذاتها أن الزوج، وعلى إثر شكوك حول تصرفات زوجته، عمد إلى ترصد تحركاتها، قبل أن يهتدي إلى تواجد المخزني برفقة الزوجة بإحدى المنازل، ما دفعه إلى ربط الاتصال بمصالح الدرك الذين ضبطوا المعنيين داخل المنزل.
ووضع الموقوفان تحت تدابير الحراسة النظرية لأجل البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.