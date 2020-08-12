شرطة فاس تفند مزاعم بوجود عصابة نساء خطيرة

رشيد الكويرتي من فاس

تفاعلت ولاية أمن فاس، بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع صوتي تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، مدته 4 دقائق و27 ثانية، يتضمن تصريحا لسيدة تحذر فيه من عصابة إجرامية مفترضة تتألف من نساء يتقمصن دور مندوبات شركات تجارية بمدينة فاس، يرتكبن جرائم السرقة بعد تسليم الضحايا مواد معطرة مخدرة، كما زعمت صاحبة التسجيل أنها تعرضت لمحاولة السرقة من طرف شخص كان يعقّم درج العمارة التي تقطن بها، وذلك بعدما قام برشها بسائل مشبوه.

مصدر أمني أورد لهسبريس أنه تنويرا للرأي العام، وتفنيدا للادعاءات غير الصحيحة الواردة في الشريط الصوتي المذكور، تؤكد ولاية أمن فاس أنها راجعت المعطيات المتوفرة لدى المصالح المختصة في محاربة الجريمة على الصعيد الولائي عامة، ولدى جميع المناطق الأمنية بشكل خاص، فأكدت نتائج البحث أن مصالح الشرطة لم تسجل أي شكاية أو بلاغ أو وشاية حول تعرّض أي ضحية للسرقة باستعمال الأسلوب الإجرامي الوارد في المقطع الصوتي المذكور.

وإمعانا في التوضيح، وخلافا لما تم الترويج له من مزاعم كاذبة، يقول المصدر ذاته، تؤكد ولاية أمن فاس أن مصالح المنطقة الأمنية التي ادعت صاحبة التسجيل أنها تقطن بنفوذها الترابي لم تتوصل بأي شكاية تتعلق بمحاولة للسرقة اقترفها شخص كان مكلفا برش محاليل التعقيم بداخل عمارة سكنية.

وإذ تحرص ولاية أمن فاس على تفنيد صحة المعطيات الواردة في هذا المقطع الصوتي، فإنها تؤكد في المقابل أن الأبحاث والتحريات ما زالت جارية لتوقيف المتورطين في نشر هذا الشريط بشكل يهدف إلى المساس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين، يضيف المصدر الأمني نفسه.