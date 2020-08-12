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الرئيسية | حوادث | ثبوت تورط 4 أشخاص في قضية "قاصر تزنيت"

ثبوت تورط 4 أشخاص في قضية "قاصر تزنيت"

ثبوت تورط 4 أشخاص في قضية "قاصر تزنيت"
مصطفى البكار
الأربعاء 12 غشت 2020 - 23:36

لا حديث بإقليم تزنيت، منذ مساء الثلاثاء، سوى عن حادث الاعتداء الجنسي، الذي اهتزت على وقعه جماعة الركادة أولاد جرار وتعرض له طفل في الـ14 من عمره ويعاني من إعاقة ذهنية.

وفي آخر مستجدات الواقعة، علمت هسبريس، من مصادر مطلعة، بأن بحثا تمهيديا باشرته الضابطة القضائية مع الضحية أقر خلاله بتعرضه للاستغلال الجنسي من طرف ثلاثة أشخاص آخرين، إذ جرى الاستماع لاثنين منهم فيما لا يزال البحث جاريا عن الثالث.

وأضافت المصادر ذاتها أنه سيتم، غدا الخميس، تقديم جميع المتابعين في القضية والبالغ عددهم أربعة أشخاص أمام أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، من أجل تكييف صك الاتهام المنسوب إليهم.

وكانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت تمكنت، مساء الثلاثاء، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في القضية بعدما جرى ضبطه وهو في حالة تلبس بممارسة شذوذه الجنسي على الضحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - hicham الأربعاء 12 غشت 2020 - 23:45
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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9
2 - sun shine state الأربعاء 12 غشت 2020 - 23:57
un enfant de 14 ans, ca vaut 40 ans aux etats unis,,,,,,.au maroc 3 ans de prison et la prochaine fete ils seront Gracier ......pourquoi la justice n,es pas dure avec les criminels, ,elle est seulement trop dure juste pour ceux qui disent la veriter.
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13
3 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 13 غشت 2020 - 00:05
اللهم إن هذا منكر أين نحن وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف أين نحن والديمقراطية التي ننشدها إنزال أقصى العقوبة في حق هؤلاء شيء عادي وطبيعي
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10
4 - لآ حول ولا قوة إلا بالله الخميس 13 غشت 2020 - 00:15
لآ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
أللهم ألطف بعبادك يا أرحم الراحمين يارب العالمين هذ الدنيا مآ بقا فيها مآ يعجب
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6
5 - مغربية الخميس 13 غشت 2020 - 00:22
اعود بالله من الشياطين و الوحوش التي اصبحنا نسمع بجرائمهم كل يوم ما رحمو لا حيوان ولا انسان ماكفاكمش ان المسكين معاق دهنيا ما حشوماش عليكم تستغلوه ؟ اعود و اقول ان القوانين غير صارمة ضد المجرمين لدلك يتمادون بجرائمهم الشنيعة .الاعدام للمغتصب
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6 - miloud Madrid الخميس 13 غشت 2020 - 00:27
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
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3
7 - btissam الخميس 13 غشت 2020 - 00:34
هدا نتيجة الاحكام المخففة لاغتصاب الاطفال الطفل معاق اعباد الله حسبنا الله ونعم الوكيل
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6
8 - كلمة حق الخميس 13 غشت 2020 - 00:42
هذه المنطقة معروفة بمثل هذه الجرائم، ومن سبق وأن عمل فيها وعاش فيها سيسمع الكثير من القصص عن التغرير بالأطفال الذكور خصوصا واغتصابهم من طرف رجال كبار وشيوخ.
يجب على الجمعيات في منطقة تزنيت محاربة هؤلاء وفضحهم.
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0
9 - الأيوبي الطلس الخميس 13 غشت 2020 - 00:54
في المغرب من اغتصب رضيعا كمن سرق رغيف خبز ، قانون فكاهي بامتياز ، في المغرب لا تقرب رموز الدولة وإلا ستبتلعك الأرض، قانونهم يحميهم هم و أولادهم ، أما أنت أيها المواطن البسيط ، عورتك و عورة أولادك لا تساوي درهما .
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