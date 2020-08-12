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كُتّاب وآراء
أمن مراكش يوقف تاجر مخدرات بحي البهجة
أوقفت فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، يوم الأربعاء، شخصا بحي البهجة بمقاطعة المنارة، ينشط في مجال مسك وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتمكنت الفرقة الأمنية سالفة الذكر من إنجاز تدخلها الأمني بعد توصلها بمعلومات تفيد بأن الشخص المعني استأنف نشاطه الإجرامي، فأطلقت تحرياتها الميدانية وضربت حراسة سرية على مقربة من الأماكن التي يتردد عليها إلى أن تم رصده ومحاصرته وإيقافه، متلبسا بحيازة قطعة متوسطة الحجم من مخدر الشيرا.
وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تم إجراء تفتيش قانوني بمنزل المشتبه فيه، أسفر عن حجز 10 صفائح من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي حوالي كيلوغرام.
وأخضع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية، لضرورة البحث والتقديم للعدالة؛ فيما تبقى الأبحاث مستمرة للكشف عن باقي امتدادات هذه القضية الإجرامية.