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كُتّاب وآراء
مصالح الدرك تحبط نقل 70 شخصا إلى العيون
أحبطت مصالح الدرك الملكي بتزنيت، مساء الأربعاء، عملية نقل عشرات المواطنين إلى مدينة العيون بواسطة أربع سيارات لـ"النقل السري".
واستنادا إلى المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس من مصادر عليمة، فإن هذه العملية، التي أشرف عليها رئيس المركز الترابي لتزنيت، تمت على مستوى السد القضائي الكائن بنفوذ أولاد جرار ومكنت من ضبط 70 شخصا قدموا من منطقة أولوز بإقليم تارودانت ومن مدن داخلية متفرقة.
وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، جرى قطر العربات موضوع الرحلة غير القانونية نحو المحجز الجماعي الركادة؛ فيما تم الاستماع للسائقين في محاضر قانونية قصد متابعتهم في حالة سراح بالجنح المنسوبة إليهم.