مشفى النّاظور يسجّل ثاني وفاة بسبب "كورونا"

عبد الكريم هرواش من الناظور

سجّل المستشفى الإقليمي الحسني بالنّاظور، الخميس، ثاني حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجدّ، تخص امرأة مسنّة تقطن بحي تاويمة.

وأوضح مصدر من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحّة أن الهالكة كانت تعاني من أمراض مزمنة، ولم ينفع معها البروتوكول الطبّي المعتمد في علاج المصابين.

وجدير ذكره أن مستشفى الحسني سجّل أول حالة وفاة منذ بداية الوباء قبل أيّام قليلة لامرأة مسنّة من إقليم الدريوش، تعاني هي الأخرى من أمراض مزمنة.