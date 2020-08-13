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الرئيسية | حوادث | السرقة بالعنف تسقط شخصا في يد أمن مراكش

السرقة بالعنف تسقط شخصا في يد أمن مراكش

السرقة بالعنف تسقط شخصا في يد أمن مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 13 غشت 2020 - 19:40

تمكنت مصالح المنطقة الأمنية المنارة بمراكش، الخميس، من تحديد هوية أحد الجانييْن اللذين استهدفا أحد المارة وسلباه مبلغاً ماليا وهاتفا محمولا.

وجرى توقيف الشخص المعني على خلفية شكاية، وضعت في مواجهة شخصين مجهولين في السرقة المقرونة بالتهديد بالسلاح الأبيض، جرت يوم 11 غشت الجاري بحي الضحى أبواب مراكش.

ومكنت الأبحاث والتحريات الميدانية من تحديد هوية أحد الجانيين ومحل إقامته، وفرضت عليه حراسة أمنية مشددة، تكللت بإيقافه وعرضه على الضحية الذي تعرف عليه بكل تلقائية.

وأحالت المنطقة الأمنية المنارة الشخص المعني على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لضرورة فتح بحث قضائي والإحاطة بظروف وملابسات النازلة، وتحديد العناصر القانونية للجريمة، والكشف عن باقي المساهمين أو الشركاء المحتمل تورطهم في فصول هذه القضية وتقديمهم أمام العدالة.

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