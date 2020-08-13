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الرئيسية | حوادث | تخريب سيارات يطيح بأربعة أشخاص في فاس

تخريب سيارات يطيح بأربعة أشخاص في فاس

تخريب سيارات يطيح بأربعة أشخاص في فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 13 غشت 2020 - 18:15

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، مساء الأربعاء، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و47 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

ووفقا لما أورده مصدر أمني لهسبريس كان المشتبه فيهم قد عرّضوا، وهم في حالة تخدير متقدمة، حارسا ليليا للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، كما ألحقوا خسائر مادية بسبع سيارات مستوقفة بالشارع العام بحي الضحى دليلة بمدينة فاس؛ وهي الوقائع التي تم توثيقها من خلال صور ومقاطع فيديو جرى تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة، يوضح مصدر الجريدة، عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم وبحوزتهم مجموعة من الأسلحة البيضاء؛ وذلك بعد مرور وقت وجيز على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وحجز السيارة التي تم استعمالها في تنقلاتهم.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، يضيف المصدر ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - فرحان الخميس 13 غشت 2020 - 18:20
اين السلطات اين الدوريات ولا كلشي ناعس
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14
2 - تغيير سن القاصر الخميس 13 غشت 2020 - 18:25
عمر القاصر أصبح 16 سنة وليس 18سنة مع بطاقة الجديدة هل من تغير ف الاحكام.
فاس عاصمة الإجرام. عند وضع شكاية . الموضوع تخريب أملاك الغير و محاولة القتل أشخاص داخل سيارة باش تغرقوا لبوهم.
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24
3 - العلوي الصحراوي الخميس 13 غشت 2020 - 18:36
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،ما بقى مايعجب، بنادم كيتقرقب ويبقى يتكرفص على ممتلكات الغير، اللهم إنا هذا منكر!!! ما ذنب من يضع سيارته في امان الله وحفظه في موقف السيارات وعندما يستيقظ يجد سيارته قد خربت!!!! أين الحق اين القانون أين العدل؟؟؟
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17
4 - amir الخميس 13 غشت 2020 - 19:21
يجيب تشديد الأحكام السجنية عليهم
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