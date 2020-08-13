محاولة إضرام النار تورط مبحوثا عنه وسط فاس

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس، مساء الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة إضرام النار والتهديد بواسطة السلاح الأبيض.

مصدر أمني أورد أن ولاية أمن فاس كانت قد تفاعلت، بسرعة وجدية، مع مقاطع فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها شخص يدعي بأن جانحا عرضه للتهديد بواسطة السلاح الأبيض وحاول إضرام النار بمدخل منزله، حيث تم تحصيل إفاداته في محضر قانوني بعدما تبين أنه لم يتقدم بأية شكاية رسمية لدى مصالح الشرطة.

وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية، يوضح مصدر هسبريس، عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه؛ وذلك قبل أن تظهر عملية تنقيطه في قاعدة بيانات الأمن الوطني للأشخاص المطلوبين قضائيا بأنه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، لتورطه في قضايا السرقة والضرب والجرح والتهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وقد جرى، يضيف المصدر ذاته، إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.