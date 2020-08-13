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مسكر ماء الحياة يسقط شخصا بيد أمن مراكش
الخميس 13 غشت 2020 - 14:45
أحالت مصالح ولاية أمن مراكش، الخميس، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية شخصا يشتبه في تورطه في قضية مرتبطة بالترويج غير القانوني لمسكر ماء الحياة (الماحيا).
وتمكنت إحدى الفرق من الدائرة الأمنية الثالثة إنجاز تدخلها الأمني، بعد تحريات ميدانية ونصب كمين محكم بأحد أحياء المدينة العتيقة مكن، الثلاثاء المنصرم، من ضبط الموقوف متلبسا بحيازة حوالي 30 لترا من مسكر ماء الحياة، معدة للترويج.
وكشف تنقيط الشخص المعني عن أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل جريمة مماثلة.
وبأمر من النيابة العامة، أخضع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، لضرورة البحث والتقديم إلى العدالة.