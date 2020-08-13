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الرئيسية | حوادث | العطلة تطيل اعتقال نجلي زيان والنويضي بسبب "الكمامات القاتلة"

العطلة تطيل اعتقال نجلي زيان والنويضي بسبب "الكمامات القاتلة"

العطلة تطيل اعتقال نجلي زيان والنويضي بسبب "الكمامات القاتلة"
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 13 غشت 2020 - 20:00

قررت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء تأجيل النظر في الملف المعروف بـ"شبكة الكمامات القاتلة"، الذي يتابع فيه نجلا النقيب السابق محمد زيان والحقوقي عبد العزيز النويضي، إلى غاية منتصف شتنبر المقبل.

وأرجأت المحكمة النظر في هذه القضية لغياب القاضي الذي كان يترأس الجلسات السابقة، لخروجه في إجازة ضمن العطلة القضائية.

وتفاجأ دفاع نجلي زيان والنويضي، ظهر اليوم الخميس، بكون رئيس الجلسة في عطلة، وبالتالي لا يمكن للرئيس المعين مناقشة الملف والبت فيه، ما أثار غضب الدفاع وتذمره.

وقال المحامي علي رضى زيان، دفاع شقيقه المتهم في هذه القضية إلى جانب عشرة أشخاص آخرين: "تفاجأنا بقرار تأجيل هذه الجلسة بالنظر إلى كون الرئيس في عطفة"، مضيفا: "العطلة أهم بكثير من هذا الملف، لذلك نحن سننتظر نهايتها".

وأورد المحامي المذكور، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا القرار فاجأ الدفاع لأنه جاء دون إخبار سابق.

وبخصوص عدم حضور المشتكي، وهو صاحب مصحة خاصة بمراكش، ردّ المحامي نفسه بأن هذا الأخير "رفض التوصل بالاستدعاء الذي تم توجيهه إليه، ولا يرغب في القدوم على الرغم من كونه مشتكيا"، معتبرا أن "الملف فارغ والكل يتساءل عن سبب الاعتقال".

وشدد المتحدث على أن الهدف من هذا الملف يكمن في استهداف والده النقيب وزير حقوق الإنسان السابق محمد زيان وليس نجله، وهو ما يظهر، بحسبه، من محاضر الضابطة القضائية التي تمت فيها الإشارة إلى اسمه.

وكانت الجلسة السابقة عرفت مرافعة عدد من المحامين عن نجل زيان ونجل النويضي، حيث التمسوا السراح المؤقت لهما ولباقي المتهمين، غير أن المحكمة رفضت ملتمسهم.

وانطلقت أولى شرارات هذه القضية من شكاية تقدمت بها مصحة طبية خاصة بمدينة مراكش، سبق أن تعاقدت مع نجل النقيب زيان من أجل تزويدها بعشرين ألف كمامة واقية من الفئة الطبية الحاملة لمعيار السلامة والجودة "FFP2"، بمبلغ 66 مليون سنتيم؛ وذلك على أساس استخدامها من طرف الأطباء والممرضين في التكفل بضحايا جائحة كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ايمداحن الحسن الخميس 13 غشت 2020 - 20:10
سبحان الله العظيم...آباؤهما محاميان لا يترددان في انتقاد الأوضاع،...سيروا ربيوا ولادكم عاد اتكلموا في عباد الله.
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-8
2 - مزابي الخميس 13 غشت 2020 - 20:10
النقيب نسي تربية ابنه في حين يوهم بعض المغاربة أنه معارض ( واعر )،لازلنا نتذكر كيف كان يدافع عن الحكومة ضد نوبير الأموي، ليكافأ بوزارة حقوق الإنسان مباشرة بعد المحاكمة !!!! ،الحمد لله الذي فضح جشعهم
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5
3 - Aspro10g الخميس 13 غشت 2020 - 20:11
جات هاد كورونا عرات على كلشي فالمغرب بينات شحال من واحد على حقيقتوا فعز الازمة والوباء كلشي باغي ابزنز فالمرض، ولعفوووو لله.
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8
4 - مغربي قح الخميس 13 غشت 2020 - 20:12
مشيت نسجل واحد العقد بالمحكمة الاربعاء الماضي قالو ليا السيد المكلف عطلة مازال ارجع من بعد حسيت براسي باقين في 1975!
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10
5 - هشام الشادلي الخميس 13 غشت 2020 - 20:13
دبا اي وحد يدير شي جريمة ويكون هو او ابوه معارض، يجب عدم متابعته والا سوف يعتبر استهداف له
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7
6 - الوطنية الخميس 13 غشت 2020 - 20:19
وزير حقوق الإنسان زيان والحقوقي النويضي اسائلكم بالله اي حقوق تدافعون عنها هل هو الحق في الفوضى والتدليس عبر التربية التي قدمتموها لابنيكم فأصبحا من الذين يغتنون اغتناء غير مشروع ذلك الذي تناهضونه. قل لابنك المحامي يحشم من الدفاع عن اخ يعتبر قتالا وان لا يذكر اسمكما ك حقوقيان لان اللعبة انكشفت وبأن ما تتحدث عنه يا زيان الا جعجعة خمدت بفعل ما قام به ابنك الذي لوث ايمك واصبحنا نشك في كثرة خرجاتك السابقة
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6
7 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الخميس 13 غشت 2020 - 20:21
بحسب الحالة التي وصلت إليها الكمامة في السوق المغربية إذ صارت تباع كمامات مجهولة المصنع في كل مكان وبالتسقيط. والتهمة التي وجهت لهاذين الشابين قد تكون سياسية
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