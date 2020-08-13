المخدرات تسبب توقيف عشريني بالفقيه بنصالح

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سوق السبت أولاد النمة، الخميس، شخصا يشتبه في تورطه في قضية متعلقة بحيازة المخدرات والاتجار بها.

ووفق ما أفاد به مصدر مطلع جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد جرى توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر حوالي 23 سنة، على مستوى دوار الرواجح بجماعة أولاد بورحمون التابعة إداريا لإقليم الفقيه بن صالح.

وذكر المصدر ذاته أن الشخص الموقوف من ذوي السوابق القضائية، وسبق أن صدرت في حقه أزيد من 50 برقية بحث بتهمة الاتجار بالمخدرات بشتى أنواعها.

وجرى وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معه، في انتظار عرضه على أنظار القضاء قصد متابعته بالمنسوب إليه.