الوكيل العام يأمر بمتابعة مُعتدين على "قاصر تزنيت"

مصطفى البكار

أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الخميس، بمتابعة الأشخاص المتورطين في قضية الاعتداء الجنسي على طفل قاصر بتزنيت، بتهمة "هتك عرض قاصر معروف بضعف قواه العقلية"، وذلك طبقا للفصل 484 من القانون الجنائي.

وقررت النيابة العامة إيداع المتهم الرئيسي في الملف السجن المحلي آيت ملول ومتابعته في حالة اعتقال، ووضع شخصين آخرين تحت المراقبة القضائية ومتابعتهما في حالة سراح بالتهمة المنسوبة إليهما.

كما أمر ممثل الحق العام بتحرير مذكرة بحث في حق المتهم الرابع الذي مازال في حالة فرار وتقديمه أمام أنظاره تنفيذا للمسطرة القانونية المعمول بها في مثل هذه الجرائم.

وكانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت تمكنت مساء الثلاثاء من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في القضية بعدما جرى ضبطه وهو في حالة تلبس بممارسة شذوذه الجنسي على الضحية وسط منزل بجماعة الركادة، قبل أن تكشف التحريات الأولية التي باشرتها الضابطة القضائية عن هوية ثلاثة متورطين آخرين.

وخلفت الواقعة استنكارا واسعا في الأوساط المحلية بجماعة الركادة التي عبرت فعالياتها عن تضامنها مع الضحية، ورفضها التام لجميع الظواهر المشينة التي أضحت تغزو المنطقة.