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الرئيسية | حوادث | مصرع فتاة غرقا عشرينية في شاطئ سيدي بونوار

مصرع فتاة غرقا عشرينية في شاطئ سيدي بونوار

مصرع فتاة غرقا عشرينية في شاطئ سيدي بونوار
مصطفى البكار
الجمعة 14 غشت 2020 - 00:26

ما زالت فرق البحث التابعة لمصالح الوقاية المدنية بتزنيت تواصل عملياتها التمشيطية للعثور على جثة فتاة قضت غرقا بشاطئ سيدي بونوار التابع لنفوذ جماعة اثنين أكلو.

وأورد مصدر محلي لهسبريس أن الغريقة، البالغة 22 سنة من عمرها والمتحدرة من دوار "تاوريرت" بأكلو، كانت بصدد ممارسة السباحة بمعية أفراد عائلتها قبل أن تجرفها المياه وتختفي عن الأنظار.

واستنفرت الواقعة السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي بقيادة أكلو، التي حلت بالمكان قصد الإشراف على عملية البحث ومباشرة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحوادث.

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